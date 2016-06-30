尼日利亚产出恢复 下半年平均油价可能低于50美元--高盛

6月30日 - 路透6月30日 - 高盛在周三的一份报告中称，尼日利亚原油生产恢复，将给油价带来压力，这可能意味着2016年下半年均价将不到每桶50美元。

“生产恢复正常，即便还需要几个月，也会给我们预测的下半年每桶50美元均价带来下行风险，因为这将使全球油市在这个期间接近平衡，”高盛称。

高盛称，尼日利亚政府预测石油生产将在7月底之前恢复正常。此前该国政府6月20日宣布，与包括尼日尔三角洲复仇者(Niger Delta Avengers)在内的武装分子达成临时停火协议。

周一该国政府称，由于武装分子未发动袭击，自6月16日以来原油日产量已经恢复了20-30万桶。高盛称，之前的袭击使原油日产量减少40万桶，其他与非武装分子袭击无关的生产中断又导致减产20万桶。

不过该国石油生产的前景仍不确定。高盛预测，由于没有达成长期停火协议，下半年石油日产量将减少35万桶。

最糟糕的情况下，如果武装分子继续进行袭击，日产量最多可能减少110万桶。(完)