尼日利亚产出恢复 下半年平均油价可能低于50美元--高盛

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
6月30日 - 路透6月30日 - 高盛在周三的一份报告中称，尼日利亚原油生产恢复，将给油价带来压力，这可能意味着2016年下半年均价将不到每桶50美元。
“生产恢复正常，即便还需要几个月，也会给我们预测的下半年每桶50美元均价带来下行风险，因为这将使全球油市在这个期间接近平衡，”高盛称。
高盛称，尼日利亚政府预测石油生产将在7月底之前恢复正常。此前该国政府6月20日宣布，与包括尼日尔三角洲复仇者(Niger Delta Avengers)在内的武装分子达成临时停火协议。
周一该国政府称，由于武装分子未发动袭击，自6月16日以来原油日产量已经恢复了20-30万桶。高盛称，之前的袭击使原油日产量减少40万桶，其他与非武装分子袭击无关的生产中断又导致减产20万桶。
不过该国石油生产的前景仍不确定。高盛预测，由于没有达成长期停火协议，下半年石油日产量将减少35万桶。
最糟糕的情况下，如果武装分子继续进行袭击，日产量最多可能减少110万桶。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。