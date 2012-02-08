黄金不是对冲通胀的可靠工具--研究

路透伦敦2月7日电---周二公布一项对过去112年金融资产的研究显示,金价走势过於波动,不能作为对冲通胀的可靠工具.

通胀不会降低黄金的实质价值,但黄金没有收益或收入流,其长期回报率远低於股市.

瑞士信贷和伦敦商学院的Elroy Dimson、Paul Marsh 以及Mike Staunton发布研究结果表明,1900年以来,以英镑计价的黄金实质收益率为1.1%,期间其价格大幅波动.

"黄金是唯一一种实质价值不会因通胀而下降的资产.它在担心通胀的避险投资组合中发挥着潜在作用,"研究称.

"但是,这种资产并不能带来收入流,且长期来看实质回报率低.黄金在较长时期内可能不会产生正收益."

该报告称,自20世纪初以来,各类资产表现佼佼者--全球股市年回报率为5.4%,长期来看高於通胀率.

但股票回报率更多的可能源自股票风险溢价、对持有风险资产的奖赏,而非通胀上升的结果.

这项研究通过观察实质回报率和通胀率之间的关系发现,相比通胀保值债券,股票对於通胀不那麽敏感.

例如通胀率高10%,则股票实质收益率下滑5.2%.

当通胀率至少为18%时,股票实质亏损12%.债券表现更糟,要亏损逾23%.

"股票充其量也就是部分对冲通胀,通胀时期其名义回报率可能更好,但不足以确保实质回报率完全抵得住通胀,"研究称.

"尽管认为股票可以对冲通胀,但其对冲能力有限.通胀明显侵蚀债券和现金的实质价值,股市也并非可以幸免."

通胀保值债券对通胀最为敏感,但其收益率过去几年却下降,并未帮助投资者实现在投资期内实现正收益愿望.

研究还发现,在汇率走软时,可以支持"低接买盘"策略,这时投资者可以在股市获得收益.而在债市,表现则不明显.(完)

--编译 李爽; 审校 田建华

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