更新版 1-投行观点：高盛预测大宗商品回报为负，年末时贵金属下跌15%

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
(新增细节)
路透4月14日 - 高盛预测未来12个月大宗商品投资回报为负值，并预测贵金属、农产品和能源价格下跌。
高盛称，未来12个月标普高盛增强商品指数(S&P GSCI Enhanced Index)商品报酬料将下滑4.0%。该公司维持“减码”的投资建议不变。
以Jeffrey Currie为首的高盛分析师在4月13日的研报中预测，贵金属料以15%的跌幅居前，然后是农产品的10%跌幅，能源的2.5%和工业金属4%的跌幅。
高盛称，今年多数大宗商品市场均由该市场独有的因素驱动。
天气、中国经济疲软和乌克兰危机等因素，将支撑美国和欧洲天然气价格、欧洲煤炭和软性商品价格，而对原油、铜和铁矿石价格利空。
高盛表示，预计下半年美国经济增长提速，维持年末时黄金每盎司1,050美元的价格预测不变。
高盛维持近期“中性”建议，预测回报率为2%。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM