投行观点：高盛将大宗商品配置升为中性，调高铝铜等金属价格预估

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
高盛表示，如果房地产销售不出现回升，则中国铜需求预估有下滑风险。高盛预计2014年中国铜需求增长6%，2015年预估增长5%。
高盛表示，布兰特原油期货价格一直呈区间波动，因地缘政治风险带来的多空影响交错。利比亚石油产出仍非常低，不过外界猜测该国产量可能大增；而乌克兰紧张情势升级没有对原油流动产生影响。
“我们的供求基本前景继续显示，全球石油平衡状况温和减弱，因此油价将小幅下降，预计2014年底布兰特油价为每桶105.0美元。”
高盛预计2015年4月布兰特油价为100.0美元。
贵金属方面，高盛预计金价下滑，因美国经济活动升温。高盛维持12个月金价预估为每盎司1,050美元不变。
高盛预计，S&P GSCI指数12个月回报率为负2.2%。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 艾茂林/田建华)
--港交所行政总裁李小加透露，新板的方案已在做最后的文字修改，很快会在董事会层面进行讨论，再向监管层征询意见，并争取在二季度推出市场咨询。
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。