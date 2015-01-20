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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 10:27 BJT

投行观点：穆迪下调2015年和2016年油价预估

路透1月19日 - 穆迪表示：

* 下调2015和2016年布兰特原油价格预估分别至每桶55和65美元

* 下调2015和2016年西德克萨斯中质油价格预估分别至每桶52和62美元 (完)
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