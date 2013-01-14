投行观点: 摩根大通预计布兰特油价2014年将走高,因库存下滑

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
路透1月14日 - 摩根大通 称,预计布兰特原油价格在2014年将更高,因未来几年全球原油库存下滑导致市场吃紧.
摩根大通表示,布兰特原油价格 在2014年料平均每桶122.5美元,较2013年油价预估上涨7.5美元.摩根大通对2013年布兰特油价的预估维持在115美元不变.
"重点是预期中的经济复苏将允许石油输出国组织(OPEC)三国(沙特、阿联酋和科威特)能够维持产出接近当前水平,"分析师Colin Fenton在1月11日的一份报告中说.
摩根大通还预计2014年美国原油价格 将为每桶115美元.其同时亦维持对美国原油2013年的价格预估不变,为每桶99美元.
摩根大通预期,美国墨西哥湾地区的精炼紧张局面将使得2013年和2014年美国原油-布兰特原油价差维持在"相对较阔"的水准,即使运输紧张情势有所缓解.
摩根大通称,预计2014年美国原油-布兰特原油价差将平均为每桶7.5美元,除非美国改变政策允许原油出口到北美大陆以外的地区.(完) (编译 侯向明; 审校 孙茉莉)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。