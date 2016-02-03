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货币新闻 | 2016年 2月 3日 星期三 19:09 BJT

投行观点：Morgan Stanley将ADT Corp目标价从32美元调降至28美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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