投行观点：Morgan Stanley将ADT Corp目标价从32美元调降至28美元

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿

路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。