投行观点: 德意志银行将Coach 目标价从62美元上调为67美元

企业并购：中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息

路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。