投行观点: Mediobanca将摩根士丹利 评级从中性下调为表现逊于大盘

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险

美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。