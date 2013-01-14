投行观点: 摩根大通将Fusion-io 评级从中性上调为加码,目标价从28.50美元上调为30美元

企业并购：中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
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路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)