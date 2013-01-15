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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 22:32 BJT

投行观点: 瑞信将卡特彼勒 目标价从108美元上调为124美元,评级为表现优于大盘

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导. (编译 洪曦; 审校)

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