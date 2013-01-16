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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 22:12 BJT

投行观点: Evercore将美国电话电报公司 目标价从37美元下调为36.50美元

路透1月16日--- - (编译 洪曦;审校)
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