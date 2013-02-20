投行观点: Baird将Analog Devices Inc 目标价从43美元上调至52美元,评级为表现优于大盘

欧洲汇市：英镑兑欧元升至六周高位，受英国本周数据表现强劲激励
英国通胀率数据平稳，薪资增幅数据高于预期，提振英镑兑主要货币本周走势，朝鲜及叙利亚紧张局势升高，以及法国总统大选一名极左派候选人选情升温，打击了美元及欧元。
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英国通胀率数据平稳，薪资增幅数据高于预期，提振英镑兑主要货币本周走势，朝鲜及叙利亚紧张局势升高，以及法国总统大选一名极左派候选人选情升温，打击了美元及欧元。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。