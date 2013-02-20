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市场报道 | 2013年 2月 20日 星期三 22:43 BJT

投行观点: 花旗恢复给予PVH Corp 买入评级

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导. (编译 于春红; 审校)

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