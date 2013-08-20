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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 21:48 BJT

投行观点：Jefferies将Einstein Noah Restaurant Group目标价从18美元上调至19美元，评级为买入

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