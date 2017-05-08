A股市场国家队持股正向银行股集中 非金融板块续减持--瑞银

路透上海5月8日 - 瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新A股策略周报称，基于一季报的统计，A股市场上的“国家队”（政府资金）的持股正在逐步向银行股集中，而非金融板块或被继续减持；不过“国家队”短期大幅撤离A股市场的可能性较低。

瑞银基于上市公司的十大流通股东数据，统计了2015年第三季度至2017年第一季这七个季度末“国家队”（中央汇金+中证金及其资产管理计划+梧桐树平台）的持股情况，计算中剔除了中央汇金原本作为大股东在部分金融公司中的持股。

以下是报告的主要观点：

长期来看，“国家队”持股总数呈逐步减持趋势。其中，2015年四季度减持明显，减持个股达771家。此后其减持步伐有所放缓，并在今年一季度出现小幅增持的迹象。根据我们的估算，2017年一季度末“国家队”持股市值约9,500亿元（2015年三季度末持股市值约10,900亿元），占A股自由流通市值的4.8%，环比上升0.1%，同比下降0.6%。

持股向银行板块集中，非金融板块遭明显减持。目前“国家队”持仓以金融股为主，银行和非银金融分别占其持仓市值的25.8%和14.2%。分行业来看，其所持银行股占该板块自由流通市值的比例从2015年三季度末的12.3%提升到了2017年一季度的14.1%；而非金融板块则大多遭明显减持，其中建筑装饰、国防军工、房地产和有色金属等板块的持股市值占板块自由流通市值的比例较一年半前已下降50%左右。

我们还注意到“国家队”持股占自由流通市值比例最高的前十只个股中，有四只为银行股。我们认为，政府资金的持股正在逐步向银行股集中，而非金融板块或被继续减持。

操作以稳定市场为主，或继续增持银行减持非金融板块 我们认为“国家队”表现出一定的逆市操作倾向。例如，2015年四季度A股出现较大反弹时，政府资金明显减持，但在此后的震荡市中，其持仓总量基本维持不变。如果“国家队”持股总市值继续维稳，加仓银行的资金可能来源于对非金融板块的减仓。

我们认为“国家队”短期大幅撤离A股市场的可能性较低。在市场极端波动时，我们认为“国家队”可以通过对重仓金融股的操作来稳定市场，而银行股较低的波动性也符合其风险偏好。（完）