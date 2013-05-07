澳洲央行降息至纪录低位 且对进一步放松政策敞开大门

* 澳洲央行将指标利率下调25个基点，至纪录低点2.75%

* 央行称低通胀为采用宽松政策提供了一些空间

* 澳元处于历史高位和借贷受抑是放宽政策的原因

路透悉尼5月7日 - 澳洲央行周二将指标利率下调至2.75%的纪录低位，并表示考虑到低通胀率和澳元仍处于历史高位，央行有空间透过进一步放宽政策来支撑经济。

澳元兑美元下跌0.005美元，报1.0180美元，因此次降息决定令一些分析师感到意外。这些分析师曾预期澳洲央行会在一段时间内按兵不动。市场此前预计降息机率为50%，且仍预计未来几个月还将有一次降息。

“政策委员会之前曾指出，如有必要支持需求的话，通胀前景能够为进一步宽松政策提供空间，”澳洲央行总裁史蒂文斯表示，“今日的会议上，委员会决定动用一部分空间。”

事实上，史蒂文斯表示，近期通胀率低于预估，并且非常符合央行2-3%的长期目标。

“我认为促使他们降息的主要原因是通胀趋势低于预期，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong说。

“没有太多关于未来会再度降息的暗示，但显然降息的时候，意味着央行立场是偏向宽松的，降息大门已开启。”

澳洲国民银行(NAB.AX)立即跟进降息，将其标准浮动房贷利率整整调降25个基点至6.13%。央行过去几次调降利率时，主要银行业者多半只反映了部分降息幅度。

史蒂文斯指出澳元汇率是促使央行降息的原因之一，他表示澳元处于历史高档，尽管澳洲许多主要大宗商品出口价格下降。

全球主要央行施行愈发积极的宽松举措也对其各自的货币构成下行压力。欧洲央行上周才调降利率；日本央行也采取极激进的货币扩张措施，令日圆大幅贬值。

市场仍预计澳洲将进一步调降利率，这主要是因为长期以来的矿业投资荣景今年可能触顶，而目前仍不确定矿业以外领域是否强劲到足以弥补由此带来的缺口。

自4月会议以来，全球前景益发不确定，欧洲和中国的经济数据都让人失望。中国是澳洲最大的单一出口市场。

全球利率相关图表请点选：

(link.reuters.com/xyb96s)

澳洲贸易条件和利率相关图表请点选：

(link.reuters.com/tum92t)

澳洲国内生产总值(GDP)相关图表请点选：

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(link.reuters.com/red26s)。(完)

(编译 洪曦/张若琪 审校 许娜/侯向明)

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