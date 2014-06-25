监管人士称定向降准拟以一年为考核周期--报载

路透上海6月25日 - 中国年内连续两次定向降准后，未来的执行方向广受市场关注。中国证券报周三引述监管部门人士表示，对服务三农、小微企业达标的金融机构实施定向降准，目前初步想法是一年一考核，下次要到明年，再考察2014年的情况。

报导并引述该人士指出，目前采取定向降准而非全面降准，主要考虑要保持总量稳定和结构优化原则，重点是优化结构，同时兼顾总量。

中国央行上周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行并在微博上明确，此次定向降准范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

对于定向降准的频率，上述监管部门的人士表示，定向降准有一个考核的周期，是动态调整的过程。动态调整的频率究竟多少合适要慎重选择。定向降准出台的目的是激励金融机构更好地支持三农、小微企业，如果频度太短，可能会导致投机行为。

该人士表示，“本次定向降准是考核2013年的（服务三农、小微企业的信贷情况），如果按照这一频度，下次要到明年，再考察2014年的情况。”

对于定向降准的力度，该人士表示，如果力度太大影响到总量和货币政策的取向，对防范风险不利。如果政策过松，会进一步刺激负债行为和加杠杆。“稳健货币政策就是既不太松，又不太紧。”

此外日前有报导称“到6月30日达到规定的标准，下半年就给予降准。”对此监管部门人士表示未听到这一说法。（完）

(发稿 边竞； 审校)

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