万达酒店料去年转盈为亏 受累收入及投资物业公允值下跌

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港2月16日 - 大连万达旗下万达酒店(0169.HK)周一发出盈警，预期去年度业绩将转盈为亏，主要受累确认收入下降和投资物业公允价下跌。
公司的声明称，导致去年亏损主要由于期内确认收入下降约11.62亿港元、公司于福建省的投资物业恒力城公允值下跌约1.47亿港元，以及去年预售活动大幅增加而导致销售开支上升约1.07亿港元。
恒力商业地产2013年被万达集团收购，并改名为万达酒店，2014年为易手后首份全年业绩。其2013年度净利为1.91亿港元。
万达酒店今天收市持平于1.54港元，过去一个月下跌逾4%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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