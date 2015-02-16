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中国财经 | 2015年 2月 16日 星期一 17:43 BJT

万达酒店料去年转盈为亏 受累收入及投资物业公允值下跌

路透香港2月16日 - 大连万达旗下万达酒店(0169.HK)周一发出盈警，预期去年度业绩将转盈为亏，主要受累确认收入下降和投资物业公允价下跌。

公司的声明称，导致去年亏损主要由于期内确认收入下降约11.62亿港元、公司于福建省的投资物业恒力城公允值下跌约1.47亿港元，以及去年预售活动大幅增加而导致销售开支上升约1.07亿港元。

恒力商业地产2013年被万达集团收购，并改名为万达酒店，2014年为易手后首份全年业绩。其2013年度净利为1.91亿港元。

万达酒店今天收市持平于1.54港元，过去一个月下跌逾4%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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