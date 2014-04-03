国务院：发行住宅金融专项债券助力“棚改” 设立铁路发展基金

友邦保险第一季新业务激增 受中国和香港销售推动
路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。
路透北京4月3日 -中国国务院周三召开常务会议表示，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设，同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。
常务会议并提出，将小微企业减半征收企业所得税优惠政策实施范围的上限，由年应纳税所得额6万元人民币进一步较大幅度提高，并将政策截止期限延长至2016年底。
“由国家开发银行成立专门机构，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，向邮储等金融机构和其他投资者筹资，”新华社援引常务会议新闻稿称。
国务院并表示，鼓励商业银行、社保基金、保险机构等积极参与其中，筹集资金重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。
同时，加快铁路尤其是中西部铁路建设，不仅可以扩大有效投资，亦有利于推动新型城镇化。今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里。常务会议指出，其中国家投资近80%将投向中西部地区。
国务院称，将设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，并吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元。
另外，还要创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1,500亿元，实施铁路债券投资的所得税优惠政策。
“加强统筹协调，保证（铁路）在建项目顺利实施，抓紧推动已批复项目全面开工，尽快开展后续项目前期工作，确保铁路投资稳定增长和铁路建设加快推进，”国务院表示。
中国铁路总公司总经理盛光祖年初曾表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元。
去年3月敲定的中国铁道部改革方案将铁道部一拆为三，以实现政企分开。国务院在发布批复中国铁路总公司组建方案的文件中称，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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