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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 15:28 BJT

企业并购：日本三井住友金融集团与Resona同意合并地方银行

路透东京3月3日 - 日本三井住友金融集团(SMFG)和Resona Holdings周五称，已同意合并双方旗下地方银行。两家银行目前面临艰难市况，而未来市况还可能进一步恶化。

他们在声明中称，根据协议，两家银行将为三家地方银行设立一家控股公司。这家控股公司将成为Resona Holdings的合并子公司。

SMFG另外表示，将增发配售3,720万股自有股份。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)
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