企业并购：日本三井住友金融集团与Resona同意合并地方银行

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透东京3月3日 - 日本三井住友金融集团(SMFG)和Resona Holdings周五称，已同意合并双方旗下地方银行。两家银行目前面临艰难市况，而未来市况还可能进一步恶化。
他们在声明中称，根据协议，两家银行将为三家地方银行设立一家控股公司。这家控股公司将成为Resona Holdings的合并子公司。
SMFG另外表示，将增发配售3,720万股自有股份。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。