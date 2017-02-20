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亚洲 | 2017年 2月 20日 星期一 16:21 BJT

企业并购：日本三井住友金融集团与Resona洽谈合并地方银行--消息

路透东京2月20日 - 知情消息人士周一表示，日本三井住友金融集团(SMFG)与Resona Holdings正在洽谈合并双方旗下的地方银行。

三井住友金融与Resona分别为日本第三大及第五大银行业者，旗下拥有一些小型地方银行，服务大阪市及其周边市场。

消息人士表示，双方正在洽谈，将三井住友旗下的关西Urban银行及Minato银行，与Resona旗下的近畿大阪银行合并。由于未获授权公开讨论此事，消息人士要求不具名。

预定合并的这三家银行总计资产约11.8万亿(兆)日圆(1,043.0亿美元)。

日本经济新闻报导称，三井住友金融与Resona将成立一家持有这三家地方银行的联合控股公司。

但消息人士向路透表示，合并案的结构尚未决定。

尚未能取得三井住友金融与Resona主管评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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