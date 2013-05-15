逾八成自然资源大国资源管理“不达标”--报告

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿5月15日 - 一项研究报告指出，全球逾80%的油气和矿产大国在自然资源管理方面未能达到“令人满意的水平”。
总部位于纽约的Revenue Watch Institute编写的这份报告追踪资源管理不善和腐败问题。该机构周三发布了资源管治指数，根据油气和矿业透明度和负责程度给58个国家打分和排名。
这项指数旨在帮助资源大国避免所谓的“资源诅咒”，后者指监管不力导致经济增长缓慢。该指数从今年起将每年更新。
“如果各国政府能够以更加公开、负责的方式管理其油气和矿产资源，他们的十几亿国民的生活将发生改变，”Revenue Watch在新闻稿中指出。
该指数为各国从1至100打分，其中挪威的管治水平最高，获得98分，缅甸仅得4分，排名垫底。
该指数从法律框架、透明度、政府检查和平衡以及管治四个方面对各国作出判断。
根据该指数，58个国家中仅有11国的得分高于70分的“满意”水平。
“过半的样本，32个国家甚至没有达到资源管治的基本水准，表现薄弱或者更差，”报告指出。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。