逾八成自然资源大国资源管理“不达标”--报告

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿5月15日 - 一项研究报告指出，全球逾80%的油气和矿产大国在自然资源管理方面未能达到“令人满意的水平”。
总部位于纽约的Revenue Watch Institute编写的这份报告追踪资源管理不善和腐败问题。该机构周三发布了资源管治指数，根据油气和矿业透明度和负责程度给58个国家打分和排名。
这项指数旨在帮助资源大国避免所谓的“资源诅咒”，后者指监管不力导致经济增长缓慢。该指数从今年起将每年更新。
“如果各国政府能够以更加公开、负责的方式管理其油气和矿产资源，他们的十几亿国民的生活将发生改变，”Revenue Watch在新闻稿中指出。
该指数为各国从1至100打分，其中挪威的管治水平最高，获得98分，缅甸仅得4分，排名垫底。
该指数从法律框架、透明度、政府检查和平衡以及管治四个方面对各国作出判断。
根据该指数，58个国家中仅有11国的得分高于70分的“满意”水平。
“过半的样本，32个国家甚至没有达到资源管治的基本水准，表现薄弱或者更差，”报告指出。(完)
(编译：王凤昌 审校：王燕焜)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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