湘鄂情再关五家店 因酒楼业务今年难转暖

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海2月21日 -中国中高端餐饮品牌之一的北京湘鄂情集团股份有限公司(002306.SZ)周五公告称，尽管去年已调整经营政策及关停部分门店，但酒楼市场业务今年由冷转暖的可能性极小，公司仍面临转型和扭亏的双重压力，决定再关停五家门店，并缩减北京西单店的营业面积。
去年7月公司决定关停北京西南四环店等八家门店。而此次关停的五家门店分别位于内蒙、江苏南京和湖北武汉等，去年已经暂停营业。公司认为，高房租、高装修投资、高人工等因素，使得公司向大众餐饮业务转型非常困难，而且市场转暖可能性极小，这五家门店不存在扭亏可能。
公告称，此次关停五家门店及缩减西单店营业面积，将会一次性增加公司亏损，预计约8,646万元人民币。不过这个亏损已在公司此前公布的2013年预亏数据内，不会影响2014年财务报表。
1月公司发布业绩预告，预计2013年公司的亏损幅度在5-5.8亿元。
自2012年第四季以来，国家限制“三公消费”（因公出国、公务车及公务招待费）后，国内高档餐饮消费呈持续下滑态势。近日鹏元资信评估公司已将湘鄂情公司主体长期信用等级由AA-下调为A，评级展望维持为负面，其2012年发行的4.8亿元公司债券的信用等级由AA-下调为A。
鹏元认为，虽然公司已向团膳和快餐业务转型，但因时间尚短，规模尚小，对公司业绩贡献较小，投资回报不高，而去年探索进入的环保领域，未来能否达到预期经营效果还有待观察。
湘鄂情周四收报6.2元，过去一个月累计上涨20.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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