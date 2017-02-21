加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳

路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。

数据显示，欧元区企业活动创下六年来最快增速，而美股也创下纪录高位，因美国大型零售商强劲业绩鼓舞了投资者。

“这些均佐证了美国消费市场和楼市表现甚佳的观点，”Manulife Asset Management的资深股市分析师Cavan Yie称。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨83.74点，或0.53%，至15,922.37点的纪录收盘高位。

自去年1月份触及三年低点后，该指数已经累计上涨38%。

“石油输出国组织(OPEC)发表的言论越来越正面，这支撑了油价，进而推高通胀，再加上美国消费市场和楼市表现良好，均对股市有利，”Yie称。

Restaurant Brands International飙升逾7%至75.65加元。这家快餐连锁企业称，将以18亿美元现金收购Popeyes Louisiana Kitchen。

整体金融类股微升0.1%，而能源类股则在油价上扬支撑下攀升1.2%。