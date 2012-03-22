垂直整合是美丽的错误？「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月22日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

苹果的成功，让大型科技公司争相模仿其垂直整合体系。谷歌买下摩托罗拉的行动事业部Motorola Mobility，打算生产智慧型手机和电视机上盒；亚马逊的平板电脑Kindle Fire则将电子商务与硬体做连结。

三十五年来，苹果一直奉行软硬体垂直整合，像iPhone和iPad的硬体（含处理器）及软体皆由苹果设计，这样的整合让苹果成为行动运算领域的龙头。三星也很早就开始这样的商业模式，尽管成就还不如苹果，但三星与苹果直接杠上，一点都不令人意外。而索尼试图结合内容、电视和PlayStation等游戏平台，但还没有找出连结的方法。

科技业竞相进行垂直整合，或许是个美丽的错误。过去大型集团股在分割过头後，现在又开始进行整并，但因为管理、评价困难，华尔街的大型集团股通常处於折价状态。这些正在扩充的科技公司，能否由前一波的集团化风潮中学到教训？

目前看来，行动运算、智慧型手机和平板电脑还没有被商品化（commoditized），大多数垂直整合的厂商还能受惠。一旦产品差异化减少，就可能朝向专业化分工，也就是供应链中的每家厂商各司其职；ＰＣ和半导体产业也曾经走过垂直整合的道路，但後来供应链又回到专业化分工的运作模式。

谷歌并下摩托行动，企图创造软硬体的关键连结，以复制苹果的成功。但是苹果累积了超过三十年由上至下的软硬体整合经验，该过程也需要高度集中化，这对谷歌和其他科技公司都很陌生，达成难度也很高。

苹果产品的成功关键在於，拥有核心智慧财产权，包含系统设计、半导体、电池化学和软体；让对手最羡慕的是，苹果完全掌控了产品的运作系统；苹果不仅可控管产品发展，还透过应用程式、音乐和书籍等内容来掌握行销策略。

不过，科技公司若急於推动垂直整合，将产生许多不利的影响。比方，谷歌软硬通吃，可能会减缓Andriod的进展。再者，当产品走上商品化时，厂商就要和垂直整合说掰掰了。一旦智慧型手机或平板电脑步入商品化，现在积极进行垂直整合的厂商就要头痛了。

云端日益普及，未来大量数位内容下载更容易、价格更低廉、速度更快捷时，我们将倾向透过网路串流来听音乐、阅读或观赏影片，而不会购买这些影音产品并储存在行动装置里。这也是亚马逊Kindle Fire想要达到的目标。

未来某一天，苹果垂直整合模式或许会成为企业经营的负担；尽管它在贾伯斯坚强的意志力下，创造出如此非凡的成就。

看到这股垂直整合潮流，台湾厂商可别乱了分寸。当我们着迷於当下流行的管理显学时，往往会对新机会视而不见。除非我们能从其中嗅出新商机，并落实成为新产品或新品牌，届时便有必要考虑更进一步的整合模式了。(完)

--整理 张雅菁/乔艳红

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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