业绩增速面临个位数挑战 中国银行业“大象”期待转型

* 四大行今年净利增速面临个位数挑战

* 息差将进一步小幅收窄

* 资产质量预计保持平稳

* 理财新政利空吹冷风

* “大象”转型期待

作者 张胜男

路透北京3月29日 - 去年开始的利率市场化已令中国银行业承压，而银监会重手规范理财资金等影子银行业务，更是被视为业内的最新利空。去年四大国有银行业绩增速已然创出上市来新低，随着息差继续回落和拨备释放利润空间缩小，今年其净利增速甚至有可能进入“个位数”时代。

虽然四大行已跻身全球资产持有大行，但正如被业界调侃为“宇宙行”的工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生所言，资产管理大行才是这些中国银行业“大象”转型的方向。

但相比民生银行(600016.SS)力争做小微企业的银行，兴业银行(601166.SS)的同业业务特长，以及招商银行(600036.SS)的零售客户优势，大银行如同优等生一样总体成绩很高，单项优势不明显，转型也更多停留在口号上，完全没有股票投资者喜欢的“故事”。

“市场期待新的服务模式、新的盈利模式、新的产品模式的导入。但目前(看到的)这些都是短期政策不影响长期增长轨迹的。”东方证券银行业分析师金麟称，没有一个大的新的商业模式看到，也就没有充足的买入理由。

作为顺周期行业，银行业特别是大型银行业绩与中国经济周期密切相关。现在主流观点认为，2013年上半年中国经济将呈现“弱复苏”态势，银行业绩超预期的可能主要来自于下半年经济的超预期回暖。目前，投资者对这种假设还不太有信心。

对于大型银行未来业绩的展望，或许可以用“乏善可陈”来形容--不会很糟，但也没有特别抢眼的亮点。“增速肯定会放慢的。大行有6-8%的增速已经是很乐观了。农行可能会高一些，但也不会高很多，可能10%会有。”招商证券银行业分析师肖立强表示。

来自东方证券和光大证券的分析师也持有类似观点。当然也有乐观的看法认为大行10%以上的增速还是可以期待的。但不容置疑的是，利润增速在去年基础上继续回落是大概率事件，主要原因来自于息差的进一步小幅收窄，中间业务难有大突破，以及资产质量的小幅波动。

金融问题专家赵庆明则对2013年相对乐观。他预计银行业全行业来看，10-15%的利润增速没有问题。大银行可能在10%左右，努努力或许还会右的多一些。中国银监会数据显示，2012年银行业金融机构实现净利润12,386亿元，同比增长19%。

**息差或进一步收窄，中间业务难寄厚望**

在四大行的业绩说明会上，除中行(3988.HK)(601988.SS)外，均表示2013年净息差有可能小幅下降。而分析人士也认为，利率市场化的影响在今年会更加明显。与此同时，中间业务还很难从去年的乱收费治理中缓过神来，增长轨迹也很难恢复到从前的20%以上增速。

中国银行副行长王永利表示，该行今年目标是净息差继续上升1-2个基点。截止2012年末，中行的净息差为2.15%，为五大行的最低。

光大证券银行业分析师沈维对此指出，中行的问题和其他银行不一样，资产负债结构导致净息差太低，在调整结构上还是有空间的，息差上涨也有可能。

“(农行今年)息差基本稳定或小幅下降，保持可比同业优势仍可预期的。”农行(601288.SS)(1288.HK)财务总监张克秋称。农行去年净息差不仅下降且降幅最大，达4个基点，但仍以2.81%高居五大行榜首，来自广大农村市场的低负债优势凸显。

目前，利息收入仍占到银行收入的八成左右，非息收入的主要来源--结算和清算业务收入去年也因资本市场低迷和乱收费政策的实施而减少，银行卡收入成为手续费收入中的大头。

“经济小幅回升，收入可能会稍微往上走。如果创新业务做的特别突出，也有可能会有比较快的增长。”沈维称。

**政策冷风**

不过，去年底开始引领中国股市走出一轮强劲反弹行情的银行股们，却正面对着来自银监会规范影子银行的政策冷风。看不清的理财等表外业务被视为“影子银行”迷雾，成为投资者，特别是外资投资者不愿给出更高投资评级的一大原因。

中国银监会日前发布通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

受此影响，周四开盘后银行股领头大幅下跌，上证银行股指数.SSEBKI最终收跌6.32%，并拖累沪综指.SSEC重挫2.8%至三个月收盘新低。

而为控制金融机构风险及不良贷款上升、筑严影子银行关联业务风险防火墙，中国银监会近日还发文约束农村中小金融机构，命其要从严控制平台贷款，监管及检测类贷款余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款。并规定村镇银行和农信社不得购买信托产品。

业内人士指出，受上述政策影响，预计近年飞速增长的银行理财市场发展速度将有所回落，依托债权类理财产品的表外融资受到重创。同时，对农村金融机构的理财和债券投资业务都会有不小影响。现在理财产品里都会配置一定的地方融资平台债，惟规模应该不算太大。

不过金麟指出，大部分银行早已实现产品与资产的“一一对应”，“35%”和“4%”这两条标准也都是基本得到满足的。大部分银行不需要对理财产品余额或者结构进行调整以满足理财新规要求。

海通证券银行业分析师刘瑞亦表示，银监会通知对银行利润增速的实质性影响不大，对某些超标的股份行利润增速负面影响也在2%-3%之内。主要是趋势对银行股的影响。

但针对理财新规，深圳一家基金公司的基金经理则认为，对大行基本没有影响，对股份制、城商行会造成一定冲击。银行理财对银行净利润占比低，微观层面看对银行总体利润影响比较小，在表外流动性受限的情况下有利于表内信贷利率的提升。

“总体来看微观层面影响不大，但年初以来银行板块涨幅较大，超大盘8.8个点，短期也有一定压力，对行业持谨慎态度。”他表示。

**资产状况料持稳**

分析师和银行界高管普遍认为，银行资产质量继续恶化的空间已经不大，但转向逐年向好的可能性也不大，维持平稳并小幅波动是大概率事件。

“未来期望银行不良再持续双降已经很难了，对这个问题要有思想和工作准备。工行自去年下半年以来已经加大对重点领域信用状况的检查，已经加大了对不良贷款催收的力度。”连续13年实现不良率下降的工行行长杨凯生表示。

而来自上海某券商的分析师则称，不良上升的趋势肯定是放缓了，但是不是又开始掉头往下走还得观察。如果未来经济复苏没那么强，表外都转表内去的话，反复还是有可能的。

“整体上，问题不是特别大。全行业只有1%的不良率，增减也就是几个BP(基点)的事。”他说。

业界普遍担心2009年井喷的地方政府融资平台贷款集中到期会否带来兑付风险，但银行家们却反复强调这部分资产的安全性。中国银行行长李礼辉就表示，该行的融资平台贷款要到2017年才到期，且97%有全部或部分现金流覆盖。

不过海通证券报告认为，银行最好的环境已经过去，现在面临“监管加严+经济复苏”或“监管平稳+经济偏弱”其中一个组合。同时考虑其低估值和靓丽一季报，有安全边际，有较高配置价值。最后不会出现“监管很严+经济偏弱”的组合，不必恐慌性杀跌。

附：中国五大国有商业银行2012年报数据比较：

工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行

总资产(万亿元) 17.54 13.97 13.24 12.68 5.27

净利润(亿元) 2,385 1,932 1,451 1,394 584

同比增幅 14.53% 14.13% 19.00% 12.20% 15.05%

净利息收入增幅 15.2% 15.97% 11.30% 12.67% 16.07%

净息差 2.66% 2.75% 2.81% 2.15% 2.59%

同比变动(百分点) +0.05 +0.05 -0.04 +0.03 -0.02

不良贷款余额(亿元) 746 746 858 654 270

不良贷款率 0.85% 0.99% 1.33% 0.95% 0.92%

同比变动(百分点) -0.09 -0.10 -0.22 -0.05 +0.06

拨备覆盖率 295.55% 271.29% 326.14% 236.30% 250.68%

核心资本充足率 10.62% 11.32% 9.67% 10.54% 11.24%

同比变动(百分点) +0.55 +0.35 +0.17 +0.46 +1.97

资本充足率 13.66% 14.32% 12.61% 13.63% 14.07%

同比变动(百分点) +0.49 +0.64 +0.67 +0.65 +1.63（完）

（路透北京尹嫄婷对本文亦有贡献）

(审校 张喜良)

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