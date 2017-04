U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 23 - 1800 ET

Oct 23 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 8X8 INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.05 -0.01 30.9 30.8 -0.1 AGNICO EAGLE MINES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.09 0.35 0.27 368.7 444.3 75.6 AIRGAS INCORPORATED Q2 CHEMICALS USD 1.22 1.25 0.03 1277.2 1282.0 4.8 AKAMAI TECHNOLOGIES Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.46 0.50 0.04 387.5 395.8 8.3 ALLEGHENY TECHNOLOGIES Q3 STEEL USD -0.26 -- -- 984.1 972.4 -11.7 ALLEGIANT TRAVEL CO Q3 AIRLINES USD 0.90 0.91 0.01 227.1 228.9 1.8 ALLIED WORLD ASSURANCE C Q3 INSURANCE USD 2.14 2.93 0.79 510.8 510.8 0.0 AMAG PHARMACEUTICALS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.12 -0.01 0.11 20.4 21.6 1.2 AMERICAN ELECTRIC POWER Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.08 1.10 0.02 4541.0 4200.0 -341.0 ANGIES LIST INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.20 -0.23 -0.03 66.1 65.5 -0.6 ASSURANT INC Q3 INSURANCE USD 1.50 1.71 0.21 2206.0 2258.7 52.7 AT&T INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.65 0.66 0.01 32186.8 32158.0 -28.8 ATMI INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.32 0.29 -0.03 105.2 100.2 -5.0 AVALONBAY COMMUNITIES INC Q3 INVESTMENTS USD -0.13 -0.08 0.05 395.5 -- -- BANNER CORPORATION Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.60 0.60 0.00 42.7 41.9 -0.8 BE AEROSPACE INC Q3 DEFENSE USD 0.88 0.89 0.01 854.2 888.1 33.9 BERRY PETROLEUM CO Q3 OIL USD 0.91 0.95 0.04 293.0 306.2 13.1 BOEING COMPANY Q3 DEFENSE USD 1.55 1.80 0.25 21684.7 22130.0 445.3 BRANDYWINE REALTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.07 0.06 -0.01 149.3 143.5 -5.8 BRINKER INTERNATIONAL Q1 RETAILING - FOODS USD 0.45 0.43 -0.02 685.9 683.9 -1.9 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Q3 DRUGS USD 0.44 0.46 0.02 3994.9 4065.0 70.1 BROOKLINE BANCORP INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.14 0.13 -0.01 46.1 43.4 -2.7 CADENCE DESIGN SYSTEMS I Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.21 0.21 0.00 367.0 366.6 -0.4 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q3 RAILROADS CAD 1.72 1.88 0.16 1521.3 1534.0 12.7 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q3 RAILROADS CAD 1.72 1.88 0.17 1519.3 1534.0 14.7 CANAM GROUP INC Q3 METAL FABRICATORS & DIST CAD 0.19 0.24 0.05 246.7 285.0 38.3 CAPITALSOURCE INC. Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.24 0.09 92.5 94.1 1.5 CAPSTEAD MORTGAGE CORPOR Q3 INSURANCE USD 0.32 -- -- 55.9 46.7 -9.3 CARDINAL FINANCIAL CORPO Q3 BANKING USD 0.21 0.10 -0.11 30.7 25.4 -5.3 CATERPILLAR INCORPORATED Q3 MACHINERY USD 1.67 1.45 -0.22 14373.1 13423.0 -950.1 CBIZ INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.07 0.10 0.04 164.4 168.8 4.5 CHASE CORP Q4 CHEMICALS USD 0.52 0.64 0.12 -- -- -- CHEESECAKE FACTORY INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.52 0.52 0.00 468.7 469.7 1.0 CITRIX SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.69 0.70 0.01 712.0 712.7 0.7 CITY HOLDING COMPANY Q3 BANKING USD 0.78 0.88 0.10 44.7 46.9 2.1 CLEARWATER PAPER CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.26 0.29 0.03 482.7 487.8 5.1 CLICKSOFTWARE TECHNOLOGI Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -0.10 -0.12 28.0 23.3 -4.7 CMS ENERGY CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.47 0.46 -0.01 1590.4 1445.0 -145.4 COMMERCIAL METALS COMPANY Q4 STEEL USD 0.17 -- -- 1822.4 1698.9 -123.5 CORELOGIC INC Q3 INSURANCE USD 0.42 0.48 0.06 398.5 405.5 7.0 COSTAR GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.63 0.71 0.09 111.7 112.3 0.6 COVANTA HOLDING CORP Q3 INSURANCE USD 0.27 0.28 0.01 426.3 427.0 0.7 CUSTOMERS BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.31 0.33 0.02 31.5 31.1 -0.4 CVB FINANCIAL CORPORATION Q3 FINANCE & LOAN USD 0.21 0.23 0.02 53.8 54.0 0.2 DELTIC TIMBER CORPORATION Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.41 0.46 0.05 -- -- -- DR PEPPER SNAPPLE GROUP Q3 BEVERAGES USD 0.83 0.88 0.05 1562.5 1543.0 -19.5 E*TRADE FINANCIAL CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.17 0.16 -0.01 419.4 416.8 -2.6 ELI LILLY & CO Q3 DRUGS USD 1.04 1.11 0.07 5759.2 5772.6 13.4 ENCANA CORP Q3 OIL USD 0.17 0.20 0.03 1456.5 -- -- ENCANA CORP Q3 OIL USD 0.16 0.20 0.04 1457.9 -- -- EQUIFAX INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.89 0.90 0.02 574.6 572.0 -2.6 EQUINIX INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.58 0.72 0.14 539.7 540.5 0.9 ETHAN ALLEN INTERIORS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.31 0.33 0.02 181.5 181.7 0.2 EVERCORE PARTNERS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.43 0.36 -0.07 163.5 187.1 23.6 EVEREST RE GROUP LTD Q3 INSURANCE USD 4.76 4.20 -0.56 1154.6 1401.5 246.9 F5 NETWORKS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.19 1.26 0.07 384.7 395.3 10.7 FAMOUS DAVE'S OF AMERICA Q3 RETAILING - FOODS USD 0.19 0.21 0.02 40.6 39.2 -1.4 FARMERS NATIONAL BANC CP Q3 BANKING USD 0.09 0.09 0.00 12.6 13.0 0.4 FEDERAL MOGUL CORP Q3 AUTO PART MFG USD 0.12 -- -- 1665.8 1690.0 24.2 FERRO CORPORATION Q3 BUILDING & RELATED USD 0.10 0.14 0.04 399.2 408.1 8.9 FIDELITY NATIONAL FINANC Q3 INSURANCE USD 0.49 0.50 0.01 2028.0 2174.0 146.0 FINANCIAL INSTITUTIONS I Q3 BANKING USD 0.45 0.42 -0.03 29.2 29.0 -0.2 FIRST BANCORP N C Q3 BANKING USD 0.24 0.30 0.06 36.6 39.3 2.8 FIRST BANCORP PUERTO RICO Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.10 0.09 -0.01 129.9 130.9 1.0 FIRST COMMONWEALTH FINAN Q3 BANKING USD 0.11 0.16 0.05 60.5 65.3 4.9 FIRST MIDWEST BANCORP Q3 BANKING USD 0.24 -- -- 96.4 123.8 27.4 FIRSTSERVICE CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.63 0.68 0.06 627.4 608.3 -19.1 FIRSTSERVICE CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.65 0.68 0.03 629.5 608.3 -21.2 FORRESTER RESEARCH Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.15 0.19 0.04 69.8 69.6 -0.2 FORTINET INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.12 0.01 151.1 154.7 3.6 FORTUNE BRANDS HOME & SE Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.41 0.46 0.05 1065.1 1125.1 60.0 FUSION-IO INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.11 -0.07 0.04 84.7 86.3 1.6 GENERAL DYNAMICS CORP Q3 DEFENSE USD 1.68 1.84 0.16 7750.3 7796.0 45.7 GRACO INC Q3 MACHINERY USD 0.83 0.89 0.06 272.5 277.0 4.5 HERITAGE FINANCIAL CORPO Q3 BANKING USD 0.20 0.20 0.01 19.6 20.2 0.5 HILL ROM HOLDINGS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.61 0.65 0.04 438.8 437.9 -0.9 HUDSON CITY BANCORP INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.08 0.09 0.01 151.5 139.4 -12.1 INFINERA CORP Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.04 0.10 0.06 140.4 142.0 1.6 INTERFACE INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.23 0.23 0.00 260.4 254.4 -5.9 IXYS Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 0.22 0.07 79.0 85.9 6.9 JAKKS PACIFIC INC Q3 LEISURE TIME USD 1.05 1.11 0.06 297.9 310.9 13.0 JMP GROUP INC Q3 INVESTMENTS USD 0.10 0.12 0.02 32.8 36.2 3.4 KKR FINANCIAL HOLDINGS L Q3 INVESTMENTS USD 0.36 0.16 -0.20 141.2 128.7 -12.5 KNIGHT TRANSPORTATION, I Q3 TRUCKING USD 0.19 0.19 0.00 242.0 239.3 -2.6 LAM RESEARCH CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.72 0.81 0.10 1012.4 1015.1 2.7 LEGGETT & PLATT INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.44 0.43 -0.01 990.2 957.7 -32.5 LITHIA MOTORS Q3 RETAILING - GOODS USD 1.10 1.13 0.03 1045.4 1069.3 23.9 LORILLARD INC Q3 TOBACCO USD 0.81 0.83 0.02 1271.3 1310.0 38.7 LSI CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.17 0.01 611.4 606.9 -4.5 LUMBER LIQUIDATORS HOLDI Q3 RETAILING - GOODS USD 0.67 0.73 0.06 241.9 254.3 12.4 MAINSOURCE FINANCIAL GRP Q3 FINANCE & LOAN USD 0.33 0.36 0.03 34.6 34.1 -0.5 MARINE PRODUCTS CORP Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.06 0.05 -0.01 -- -- -- MARKETAXESS HOLDINGS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.43 0.48 0.05 62.9 61.1 -1.7 MEDICINES COMPANY Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.18 0.12 -0.06 173.4 174.3 0.8 MERIT MED SYS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.25 0.12 109.7 115.2 5.5 MERITAGE HOMES CORP Q3 HOME BUILDING USD 0.80 0.99 0.19 505.1 492.1 -13.1 MINE SAFETY APPLIANCES C Q3 CLOTHING USD 0.69 0.51 -0.18 298.9 278.9 -20.1 MKS INSTRUMENTS INC. Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.21 0.25 0.04 164.6 166.5 1.8 MOLEX INC Q1 ELECTRICAL USD 0.37 0.49 0.12 915.2 936.4 21.2 MORNINGSTAR INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.61 0.68 0.07 173.8 173.5 -0.3 MOTOROLA SOLUTIONS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.02 1.32 0.30 2127.1 2112.0 -15.1 MULLEN GROUP LTD Q3 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.37 0.56 0.19 357.3 374.0 16.7 NASDAQ OMX GROUP INC Q3 INVESTMENTS USD 0.62 0.66 0.04 502.6 506.0 3.4 NEOGENOMICS INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.01 0.02 0.01 16.8 16.9 0.0 NEW YORK COMMUNITY BANCO Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.26 0.26 0.00 289.6 294.2 4.6 NIELSEN HOLDINGS NV Q3 COMMUNICATIONS USD 0.48 0.50 0.02 1390.7 1387.0 -3.7 NORFOLK SOUTHERN CORP Q3 RAILROADS USD 1.39 1.53 0.14 2765.1 2824.0 58.9 NORTHROP GRUMMAN CORPORA Q3 DEFENSE USD 1.82 2.14 0.32 5955.5 6106.0 150.5 NVE CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.56 0.66 0.10 6.7 7.3 0.6 OMNICARE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.90 0.91 0.01 1547.6 1581.0 33.4 ON ASSIGNMENT INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.35 0.38 0.03 431.6 432.2 0.5 ORCHIDS PAPER PRODUCTS CO Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.43 0.47 0.04 30.2 29.8 -0.4 ORITANI FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.24 0.03 23.9 24.3 0.3 ORRSTOWN FINANCIAL SERVI Q3 BANKING USD 0.37 0.26 -0.11 7.6 7.8 0.1 OWENS CORNING INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.65 0.53 -0.12 1391.3 1320.0 -71.3 PACIFIC PREMIER BANCORP Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.22 0.18 -0.04 15.9 15.0 -0.9 PACWEST BANCORP Q3 BANKING USD 0.49 0.49 0.00 83.8 -- -- PDF SOLUTIONS INCORPORAT Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.27 0.27 0.00 26.0 25.5 -0.5 PEOPLES FINANCIAL CORPOR Q3 BANKING USD 0.12 0.18 0.06 5.6 5.4 -0.2 PETROLOGISTICS LP Q3 CHEMICALS USD 0.41 -- -- 195.9 198.4 2.5 PLEXUS CORP Q4 ELECTRONICS USD 0.67 0.67 0.00 562.8 567.7 4.9 POLYCOM INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.11 0.00 336.4 336.5 0.1 POPULAR INC Q3 BANKING USD 0.70 0.60 -0.10 480.7 470.3 -10.4 PROLOGIS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.02 -0.02 -0.04 383.4 430.2 46.8 PROSPERITY BANCSHARES, I Q3 BANKING USD 0.90 0.91 0.01 145.2 148.1 2.9 QUANTUM CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.01 -0.01 0.00 137.8 131.4 -6.4 QUIDEL CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.13 -0.06 37.3 33.5 -3.8 QUMU CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.28 -0.12 0.16 19.7 21.1 1.4 RAYMOND JAMES FINANCIAL Q4 INVESTMENTS USD 0.62 0.93 0.31 1097.2 1123.3 26.1 ROLLINS INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.25 0.01 357.7 362.2 4.4 RPC INCORPORATED Q3 OIL USD 0.22 0.25 0.03 473.1 491.1 18.1 SABRA HEALTHCARE REIT INC Q3 INVESTMENTS USD 0.24 0.24 0.00 33.0 32.9 -0.1 SANGAMO BIOSCIENCES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 5.5 5.7 0.2 SERVICE CP INTERNATIONAL Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.20 0.18 -0.02 612.1 610.0 -2.1 SHARPS COMPLIANCE CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 0.01 0.03 5.8 6.3 0.4 SILGAN HOLDINGS INC Q3 CONTAINERS USD 1.31 1.23 -0.08 1191.4 1167.9 -23.5 SIX FLAGS ENTERTAINMENT Q3 LEISURE USD 1.72 1.22 -0.50 511.3 504.5 -6.8 SKECHERS USA INCORPORATED Q3 CLOTHING USD 0.61 0.53 -0.08 518.2 515.8 -2.5 SL GREEN REALTY CP Q3 INVESTMENTS USD 0.20 0.40 0.21 287.8 264.3 -23.5 SPARTAN STORES INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.49 0.55 0.06 629.8 649.5 19.7 STAMPS.COM INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.51 0.62 0.11 31.5 31.2 -0.3 STERICYCLE INC. Q3 MACHINERY USD 0.94 0.96 0.03 542.4 539.9 -2.5 STONEGATE BANK Q3 BANKING USD 0.28 0.27 -0.01 9.5 10.0 0.5 SUSQUEHANNA BANCSHARES I Q3 BANKING USD 0.23 0.24 0.01 198.6 187.3 -11.3 SY BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.49 0.51 0.02 29.2 29.7 0.5 SYMANTEC CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.44 0.50 0.06 1685.1 1637.0 -48.1 SYMETRA FINANCIAL CORP Q3 INSURANCE USD 0.39 0.42 0.03 522.2 530.7 8.5 TAL INTERNATIONAL GROUP Q3 MARITIME USD 1.10 1.03 -0.07 165.7 158.4 -7.3 TENNANT CO Q3 MACHINERY USD 0.55 0.56 0.01 186.8 188.5 1.7 TERADYNE INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.44 0.46 0.02 444.8 433.4 -11.4 TEREX CP Q3 MACHINERY USD 0.59 0.77 0.18 1943.7 1810.6 -133.1 TESSCO TECHNOLOGIES INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.50 0.55 0.05 147.1 146.5 -0.6 TEXAS CAPITAL BANCSHARES Q3 INSURANCE USD 0.77 0.74 -0.03 107.2 108.8 1.6 THERMO FISHER SCIENTIFIC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.28 1.30 0.02 3177.6 3191.8 14.2 TORCHMARK CORPORATION Q3 INSURANCE USD 1.43 1.43 0.00 944.7 -- -- TOWN SPORTS INTERNATIONA Q3 LEISURE USD 0.09 0.09 0.00 119.0 117.0 -2.0 TRACTOR SUPPLY COMPANY Q3 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.46 0.05 1191.6 1208.1 16.5 TRIPADVISOR INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.45 0.45 0.00 256.0 255.1 -0.9 TRIQUINT SEMICONDUCTOR I Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.16 0.06 250.1 250.8 0.7 TRUEBLUE INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.48 0.48 0.00 457.3 451.2 -6.1 TUPPERWARE BRANDS CORP Q3 HOME PRODUCTS USD 1.03 1.00 -0.03 623.3 603.2 -20.1 TYLER TECHNOLOGIES INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.39 0.42 0.03 105.6 107.0 1.4 UNIFI INC Q1 TEXTILES USD 0.20 0.26 0.06 -- -- -- UNIFIRST CORPORATION Q4 RETAILING - GOODS USD 1.40 1.52 0.12 348.2 352.9 4.6 UNITIL CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.01 0.04 0.04 72.7 72.5 -0.2 UNIVEST CORP OF PA Q3 BANKING USD 0.32 0.36 0.04 31.1 31.5 0.4 US AIRWAYS GROUP INC Q3 AIRLINES USD 1.12 1.16 0.04 3842.9 3855.0 12.1 VARIAN MEDICAL SYSTEM Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.12 1.08 -0.04 779.0 769.9 -9.1 WASHINGTON BANKING CO Q3 BANKING USD 0.26 0.29 0.03 20.2 20.3 0.1 WELLPOINT INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.82 2.10 0.28 17615.8 17733.0 117.2 WESTFIELD FINANCIAL INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.08 0.08 0.01 7.9 7.8 0.0 WHITING PETROLEUM CORP Q3 GAS USD 1.07 1.28 0.21 684.4 831.0 146.6 WR GRACE & CO Q3 CHEMICALS USD 1.00 1.07 0.08 780.2 771.3 -8.9 WYNDHAM WORLDWIDE CORP Q3 LEISURE USD 1.36 1.41 0.05 1409.2 1427.0 17.8