U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 28 - 1810 ET

Oct 28 The following U.S.-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADVENT SOFTWARE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.31 0.04 94.6 96.8 2.1 AGREE REALTY CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.36 0.38 0.02 11.2 11.6 0.3 ALEXANDRIA REAL ESTATE E Q3 INVESTMENTS USD 0.37 0.35 -0.02 160.7 158.6 -2.1 ALLIANCE HOLDINGS GP LP Q3 COAL USD 0.92 0.91 -0.01 554.4 537.1 -17.3 ALLISON TRANSMISSION HOL Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.25 0.24 -0.01 494.0 466.3 -27.7 AMERICAN CAPITAL AGENCY Q3 INVESTMENTS USD 0.77 -1.80 -2.57 352.2 413.0 60.8 AMKOR TECHNOLOGY INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.15 0.05 737.0 768.0 31.0 APPLE INC Q4 COMPUTER MFRS USD 7.94 8.26 0.32 36860.6 37472.0 611.4 ARADIGM CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 0.00 0.00 3.8 4.6 0.8 ARCH CAPITAL GROUP Q3 INSURANCE USD 0.91 1.10 0.19 786.6 839.1 52.5 ARMOUR RESIDENTIAL REIT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.11 -0.06 78.5 94.5 16.0 ARMSTRONG WORLD INDUSTRI Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.86 0.87 0.01 744.2 729.7 -14.5 ARTISAN PARTNERS ASSET M Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.65 0.67 0.02 171.3 178.0 6.7 BANK OF HAWAII CORP Q3 BANKING USD 0.84 0.85 0.02 137.0 136.0 -1.0 BERKSHIRE HILLS BANCORP Q3 BANKING USD 0.41 0.43 0.02 53.6 58.0 4.4 BIOGEN IDEC INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 2.10 2.35 0.25 1780.8 1827.8 47.0 BOARDWALK PIPELINE PARTN Q3 OIL USD 0.26 -- -- 295.0 275.5 -19.5 BRF SA Q3 FOOD PROCESSORS BRL 0.41 0.33 -0.08 7856.3 7578.5 -277.8 BURGER KING WORLDWIDE INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.21 0.23 0.02 266.6 275.1 8.5 CELADON GROUP INC Q1 TRUCKING USD 0.31 0.28 -0.03 163.4 175.1 11.7 CHANGYOU.COM LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.36 1.36 0.00 183.4 183.1 -0.3 CHANNELADVISOR CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.27 -0.18 0.09 15.9 12.1 -3.8 CHEMED CORPORATION Q3 UNDESIGNATED HEALTH USD 1.34 1.36 0.02 355.4 340.9 -14.5 CHEMICAL FINL CORP Q3 BANKING USD 0.49 0.53 0.04 64.8 63.9 -0.9 CNA FINANCIAL CORPORATION Q3 INSURANCE USD 0.76 1.00 0.24 2313.5 2143.0 -170.5 CNO FINANCIAL GROUP INC Q3 INSURANCE USD 0.28 0.33 0.06 1074.7 1093.8 19.1 COGNEX CORPORATION Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.21 0.23 0.02 90.0 90.8 0.8 COMPASS MINERALS INTERNA Q3 CHEMICALS USD 0.55 0.46 -0.09 194.2 184.7 -9.5 CORPORATE EXECUTIVE BOAR Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.81 0.86 0.05 205.6 203.1 -2.5 CRH MEDICAL CORP Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.01 0.01 0.00 -- -- -- CTS CORPORATION Q3 ELECTRICAL USD 0.23 0.20 -0.03 156.6 159.6 3.0 DENNY'S CORPORATION Q3 RETAILING - FOODS USD 0.08 0.08 0.00 118.8 117.3 -1.5 DIME COMMUNITY BANCSHARES Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.32 0.30 -0.02 32.5 31.7 -0.9 DUCOMMUN INC DELAWARE Q3 DEFENSE USD 0.47 0.42 -0.05 186.9 181.3 -5.6 EDUCATION REALTY TRUST I Q3 INVESTMENTS USD -0.05 -0.04 0.01 38.2 40.3 2.0 EDWARDS LIFESCIENCES Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.66 0.68 0.02 491.2 495.6 4.4 EPIQ SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 109.0 115.7 6.7 EXTRA SPACE STORAGE INC Q3 INVESTMENTS USD 0.30 0.26 -0.04 129.0 133.1 4.1 FIRST DEFIANCE FINANCIAL Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.52 0.54 0.02 17.4 17.6 0.2 FMC CORP Q3 CHEMICALS USD 0.83 0.82 -0.01 959.5 957.4 -2.1 GENERAL GROWTH PROPERTIES Q3 INVESTMENTS USD 0.02 0.02 0.00 636.9 620.7 -16.2 HAEMONETICS CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.57 0.66 0.09 239.6 235.8 -3.9 HARMONIC INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.05 0.07 0.02 120.5 122.9 2.4 HARTFORD FINANCIAL SERVI Q3 INSURANCE USD 0.83 1.03 0.20 4872.7 5641.0 768.3 HEALTHSOUTH CORPORATION Q3 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.41 -- -- 557.4 564.0 6.6 HEARTLAND FINANCIAL USA, Q3 BANKING USD 0.50 0.38 -0.12 63.4 60.6 -2.8 HERBALIFE LTD Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.14 1.41 0.27 1194.7 1213.5 18.9 HOMESTREET INC Q3 FINANCE & LOAN USD 0.27 0.11 -0.16 74.4 58.6 -15.8 HOPFED BANCORP INCORPORA Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.07 0.07 0.01 8.6 8.1 -0.5 ICAD INC Q3 OFFICE PRODUCTS USD -0.20 -0.05 0.15 8.1 8.3 0.2 INNOPHOS HOLDINGS INC Q3 CHEMICALS USD 0.83 -- -- 215.0 220.0 5.0 INTEGRA LIFESCIENCES HOL Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.70 0.72 0.02 214.1 213.2 -0.8 INTEGRATED DEVICE TECHNO Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.10 0.02 125.1 124.6 -0.5 INTEVAC INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.17 -0.11 0.06 19.2 19.1 0.0 INVESCO MORTGAGE CAPITAL Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.50 -0.06 91.8 81.7 -10.0 JONES LANG LASALLE INC Q3 INVESTMENTS USD 1.34 1.49 0.15 1013.1 1106.8 93.7 KAMAN CORPORATION Q3 DEFENSE USD 0.63 0.68 0.06 451.4 423.7 -27.8 KIRBY CORPORATION Q3 MARITIME USD 1.12 1.13 0.01 573.2 551.1 -22.1 LINN ENERGY LLC Q3 OIL USD 0.19 -- -- 572.9 447.0 -125.9 LOEWS CORPORATION Q3 INSURANCE USD 0.77 0.72 -0.05 -- -- -- MACERICH COMPANY Q3 INVESTMENTS USD 0.10 0.27 0.17 241.2 269.1 27.9 MACQUARIE INFRASTRUCTURE Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.44 0.20 -0.24 271.4 263.7 -7.7 MASCO CORPORATION Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.25 0.27 0.02 2103.8 2150.0 46.2 MDC PARTNERS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.16 -0.68 -0.84 290.5 288.9 -1.6 MERCK & CO INC Q3 DRUGS USD 0.88 0.92 0.04 11123.6 11032.0 -91.6 MERCURY GENERAL CORPORAT Q3 INSURANCE USD 0.67 0.53 -0.14 710.7 728.7 18.0 MONTPELIER RE HOLDING Q3 INSURANCE USD 0.86 1.38 0.52 151.4 153.0 1.6 N B T BANCORP INCORPORAT Q3 BANKING USD 0.41 0.44 0.03 87.1 89.4 2.3 NEWMARKET CORP Q3 CHEMICALS USD 4.65 4.32 -0.33 562.5 580.5 18.0 NUTRISYSTEM INC Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.13 0.15 0.02 81.3 85.4 4.1 OCEANEERING INTL INC Q3 OIL USD 0.94 0.96 0.03 858.9 853.3 -5.6 OLD NATIONAL BANCORP Q3 BANKING USD 0.23 0.23 0.00 130.3 130.1 -0.2 OLIN CORPORATION Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.66 0.65 -0.01 677.9 670.7 -7.2 ONEBEACON INSURANCE GROU Q3 INSURANCE USD 0.21 0.29 0.08 -- -- -- PARK NATIONAL CORPORATION Q3 BANKING USD 1.18 1.23 0.05 73.3 72.4 -0.9 PARTNERRE LTD Q3 INSURANCE USD 2.47 5.84 3.37 1154.8 1281.5 126.7 PENNSYLVANIA REAL ESTATE Q3 INVESTMENTS USD -0.09 0.12 0.21 87.9 70.6 -17.3 PEREGRINE SEMICONDUCTOR Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.17 0.04 60.4 60.0 -0.4 PLUM CREEK TIMBER CO INC Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.42 0.46 0.04 359.4 366.0 6.6 PMC-SIERRA INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.10 0.00 130.2 128.9 -1.4 POST PROPERTIES INC Q3 INVESTMENTS USD 0.30 0.33 0.03 92.6 93.4 0.8 PS BUSINESS PARKS INC. Q3 INVESTMENTS USD 0.40 0.37 -0.03 88.1 89.9 1.8 PSYCHEMEDICS CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.20 0.20 0.00 -- -- -- QCR HOLDINGS INC Q3 FINANCE & LOAN USD 0.48 0.51 0.04 17.2 17.3 0.2 REINSURANCE GROUP OF AME Q3 INSURANCE USD 1.84 2.14 0.30 2445.5 2026.2 -419.3 RIVERBED TECHNOLOGY INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.23 0.26 0.03 267.4 265.0 -2.5 ROPER INDUSTRIES INC Q3 MACHINERY USD 1.45 1.42 -0.03 862.5 -- -- SCORPIO TANKERS INC Q3 MARITIME USD 0.02 0.00 -0.02 58.2 57.8 -0.4 SEACOAST BANKING FLORIDA Q3 BANKING USD 0.02 0.04 0.02 22.4 23.2 0.8 SEAGATE TECHNOLOGY Q1 OTHER COMPUTERS USD 1.30 1.29 -0.01 3556.3 3489.0 -67.3 SOHU.COM INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.45 -1.69 -2.14 364.7 368.3 3.6 TENNECO INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.94 0.99 0.05 1943.9 1963.0 19.1 TGC INDUSTRIES INC Q3 OIL USD 0.02 -0.18 -0.20 36.8 21.1 -15.7 TRANSCAT INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 0.10 -0.03 -- -- -- TRIMAS CORP Q3 AUTO PART MFG USD 0.61 0.64 0.03 356.7 355.6 -1.1 US ECOLOGY INC Q3 MACHINERY USD 0.46 0.56 0.10 48.9 53.1 4.2 WAUSAU PAPER CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.02 -0.02 -0.04 90.7 91.7 0.9 WEST FRASER TIMBER LIMIT Q3 FOREST PRODUCTS CAD 1.35 1.57 0.22 897.0 878.0 -19.0 WHITE MOUNTAINS INSURANC Q3 INSURANCE USD 3.78 5.31 1.53 -- -- --