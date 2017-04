U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 1 - 1800 ET

Nov 1 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CONSTITUTION BANCORP Q3 BANKING USD 0.25 0.25 0.00 7.8 7.9 0.2 ACCURIDE CORP Q3 TRUCK MFG USD -0.10 -0.18 -0.08 170.7 155.3 -15.4 ALLANA POTASH CORP Q4 METAL FABRICATORS & DIST CAD -0.02 0.00 0.02 -- -- -- ALLETE INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.73 0.63 -0.10 248.8 251.0 2.2 AMERICAN AXLE & MFG HOLD Q3 AUTO PART MFG USD 0.55 0.47 -0.08 863.8 820.8 -43.0 BRUKER CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.22 0.20 -0.02 452.4 439.0 -13.4 BUCKEYE PARTNERS LIMITED Q3 OIL USD 0.83 0.72 -0.11 1104.6 1088.8 -15.8 CAMBREX CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.21 0.20 -0.01 83.6 77.4 -6.2 CBOE HOLDINGS INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.45 0.47 0.02 136.8 136.7 -0.1 CDW CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.47 0.50 0.04 2835.8 2864.3 28.5 CHEVRON CORP Q3 OIL USD 2.71 2.57 -0.14 58408.2 58503.0 94.8 CHURCH & DWIGHT INCORPOR Q3 HOME PRODUCTS USD 0.73 0.76 0.03 814.3 804.8 -9.5 CVR ENERGY INC Q3 OIL USD 0.21 0.06 -0.15 1841.3 1977.1 135.8 CVR PARTNERS LP Q3 CHEMICALS USD 0.26 0.27 0.01 64.7 69.2 4.5 CVR REFINING LP Q3 OIL USD 0.45 0.58 0.13 1637.6 1910.5 272.9 DREW INDUSTRIES INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.55 0.62 0.07 252.4 250.9 -1.5 DRIL-QUIP Q3 OIL USD 1.05 1.12 0.07 226.7 224.7 -2.0 EDWARDS GROUP LTD Q3 MACHINERY BPN 19.30 22.76 3.46 172.1 178.6 6.5 EDWARDS GROUP LTD Q3 MACHINERY GBP 19.30 22.76 3.46 172.1 178.6 6.5 ENPRO INDUSTRIES INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.56 0.23 -0.33 293.1 276.0 -17.1 EPL OIL & GAS INC Q3 OIL USD 0.87 0.81 -0.06 187.2 184.0 -3.2 EXELIS INC Q3 DEFENSE USD 0.41 0.41 0.00 1248.3 1141.0 -107.3 FIRST CAPITAL REALTY INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.20 0.20 0.00 162.1 157.8 -4.2 FORTIS INCORPORATED Q3 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.27 0.23 -0.04 804.7 971.0 166.3 FURMANITE CORP Q3 OIL USD 0.07 0.06 -0.01 96.0 99.5 3.5 GENESEE & WYOMING INC Q3 RAILROADS USD 1.22 1.19 -0.03 403.4 401.4 -2.0 GENESIS ENERGY LP Q3 OIL USD 0.38 0.22 -0.16 1267.1 1259.8 -7.3 H&E EQUIPMENT SERVICES I Q3 MACHINERY USD 0.35 0.40 0.05 244.1 270.4 26.3 INDEPENDENCE REALTY TRUS Q3 INVESTMENTS USD 0.01 0.03 0.02 4.8 4.8 0.0 INSPERITY INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.42 0.39 -0.03 546.1 539.9 -6.2 IPG PHOTONICS CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.84 0.81 -0.03 172.9 172.2 -0.8 LABRADOR IRON ORE ROYALT Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.56 0.65 0.09 37.1 36.0 -1.1 MOOG INC Q4 DEFENSE USD 0.96 0.86 -0.10 652.3 675.9 23.6 NEWCASTLE INVESTMENT CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.11 0.08 -0.03 54.8 47.5 -7.3 NEXTERA ENERGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.40 1.43 0.03 4418.8 4394.0 -24.8 NORBORD INC Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.26 -- -- 315.3 311.0 -4.3 NORTHSTAR REALTY FINANCE Q3 INVESTMENTS USD 0.20 -- -- 180.0 158.3 -21.7 NV ENERGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.89 0.84 -0.05 1008.5 1013.2 4.7 OAKTREE CAPITAL GROUP LLC Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 1.01 1.16 0.15 374.4 -- -- OM GROUP INC Q3 CHEMICALS USD 0.31 0.47 0.16 256.3 265.9 9.7 OSIRIS THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.05 0.05 6.7 6.9 0.2 PEMBINA PIPELINE CORP Q3 MULTI-IND CAP GOOD CAD 0.26 0.22 -0.04 808.5 1300.2 491.7 PORTLAND GENERAL ELECTRI Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.42 0.40 -0.02 451.5 435.0 -16.5 RUTH'S HOSPITALITY GROUP Q3 LEISURE USD 0.03 0.05 0.02 88.3 88.6 0.3 SHENANDOAH TELECOMMU CO Q3 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.28 0.09 78.5 77.5 -1.0 SNC-LAVALIN GROUP INC Q3 BUILDING MATERIALS CAD -0.47 -- -- 1962.2 1945.2 -17.0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS Q3 DEFENSE USD 0.60 0.65 0.05 1502.9 1503.7 0.8 SUPERIOR INDS INTL INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.19 -- -- 187.5 191.6 4.1 TELEPHONE & DATA SYS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.13 -0.09 0.04 1190.2 1181.0 -9.3 TEVA PHARMACEUTICAL INDU Q3 DRUGS USD 1.26 1.27 0.01 5004.7 5059.0 54.3 THE MADISON SQUARE GARDE Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.22 0.31 0.09 212.8 215.6 2.8 ULTRA PETROLEUM CORPORAT Q3 OIL USD 0.35 0.37 0.02 220.6 221.2 0.6 UNITED STATES CELLULAR CP Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.06 -0.12 -0.18 930.3 939.2 9.0 VITRAN CORP Q3 TRUCKING USD -0.59 0.09 0.68 -- 49.4 -- VITRAN CORP Q3 TRUCKING USD -0.62 0.09 0.71 155.2 49.4 -105.8 WASHINGTON POST CO Q3 COMMUNICATIONS USD 7.35 7.26 -0.09 -- -- -- WELLCARE HEALTH PLANS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.52 1.56 0.05 2372.2 2500.4 128.2