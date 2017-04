May 1 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AIRGAS INCORPORATED Q4 CHEMICALS USD 1.20 1.15 -0.05 1292.6 1267.8 -24.7 ALPHA NATURAL RESOURCES Q1 COAL USD -0.58 -0.63 -0.05 1083.8 -- -- AMERICAN TOWER CORP - CL Q1 COMMUNICATIONS USD 0.50 0.51 0.01 968.2 984.1 15.9 APPLIED INDUSTRIAL TECHN Q3 MACHINERY USD 0.71 0.65 -0.06 627.2 618.0 -9.2 AVON PRODUCTS INCORPORAT Q1 COSMETICS USD 0.21 0.12 -0.09 2204.5 2183.6 -20.9 BALL CORPORATION Q1 CONTAINERS USD 0.67 0.81 0.14 2036.1 2006.8 -29.3 BEAZER HOMES Q2 HOME BUILDING USD -0.20 -0.31 -0.11 292.9 270.0 -22.9 BECTON DICKINSON & CO Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.50 1.53 0.03 2093.7 2072.0 -21.7 BELDEN INC Q1 ELECTRONICS USD 0.79 0.80 0.01 497.1 488.3 -8.8 BG GROUP PLC Q1 GAS USD 0.28 0.34 0.06 -- -- -- BG GROUP PLC Q1 OIL USD 0.30 0.34 0.04 -- -- -- BLUE NILE INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.08 0.08 0.00 105.4 103.7 -1.7 BOMBARDIER INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.08 0.08 0.00 4579.8 4354.0 -225.8 BORGWARNER INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.80 0.83 0.03 2086.9 2084.1 -2.8 BUNGE LIMITED Q1 CHEMICALS USD 1.40 -- -- 15134.0 13461.0 -1673.0 CALPINE CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.06 0.13 0.19 1312.4 1965.0 652.6 CAMTEK LTD Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 0.03 0.00 22.2 22.1 -0.1 CARDINAL HEALTH INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.01 1.01 0.00 21715.4 21427.0 -288.4 CELLDEX THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.33 -0.07 0.3 0.4 0.2 CENTERPOINT ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.32 0.40 0.08 2276.5 3163.0 886.5 CIGNA CORPORATION Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.54 1.83 0.29 7715.4 7616.0 -99.4 CME GROUP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.83 0.83 0.00 776.0 777.4 1.4 CONOCOPHILLIPS Q1 OIL USD 1.56 1.81 0.25 15133.3 -- -- CVR PARTNERS LP Q1 CHEMICALS USD 0.33 0.29 -0.04 75.3 80.3 5.0 CYTRX CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 0.08 0.26 0.1 0.0 -0.1 DOMINOS PIZZA INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.68 -- -- 444.9 453.9 8.9 DREW INDUSTRIES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.58 0.67 0.09 274.1 285.4 11.3 DSP GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.03 0.04 32.5 32.9 0.4 ENTERPRISE PRODUCTS PART Q1 OIL USD 0.75 0.76 0.01 12597.7 12909.9 312.2 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.42 0.50 0.09 120.2 121.8 1.6 EXXON MOBIL CORP Q1 OIL USD 1.88 2.10 0.22 109755.4 106773.0 -2982.4 FTI CONSULTING Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.26 0.41 0.15 415.2 425.6 10.4 GARTNER INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.36 -- -- 433.2 446.7 13.5 GENERAC HOLDINGS INC Q1 ELECTRICAL USD 0.74 -- -- 355.6 342.0 -13.6 GENESEE & WYOMING INC Q1 RAILROADS USD 0.84 0.70 -0.14 381.4 376.3 -5.1 HARMAN INTL INDS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.00 1.12 0.12 1266.5 1404.2 137.7 HOST HOTELS & RESORTS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.18 0.10 -0.08 1274.1 1309.0 34.9 II-VI INCORPORATED Q3 MACHINERY USD 0.15 0.20 0.06 167.1 173.6 6.5 INVESCO HOLDING COMPANY Q1 INVESTMENTS USD 0.55 0.60 0.05 1264.1 1269.5 5.4 IRIDIUM COMMUNICATIONS I Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.18 -- -- 94.4 98.0 3.6 IRON MOUNTAIN INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 768.6 770.1 1.5 ITT CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.52 0.62 0.10 645.7 674.5 28.8 KELLOGG CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.97 1.01 0.04 3811.1 3742.0 -69.1 LAZARD LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.54 0.61 0.07 514.8 540.2 25.5 LIBBEY INC Q1 HOME PRODUCTS USD 0.26 0.12 -0.14 178.7 182.4 3.7 MANULIFE FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.39 0.37 -0.02 11119.3 -- -- MARATHON PETROLEUM CORP Q1 OIL USD 1.05 0.82 -0.23 23260.5 23345.0 84.5 MASTERCARD INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.72 0.73 0.01 2140.8 2177.0 36.2 MDC HOLDINGS Q1 HOME BUILDING USD 0.21 0.35 0.14 329.8 -- -- MEDNAX INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.63 0.63 0.01 575.1 566.3 -8.7 MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.27 0.03 11.9 13.0 1.1 MOTOROLA SOLUTIONS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.50 0.50 0.00 1826.9 1801.0 -25.9 NOVO NORDISK A S Q1 DRUGS USD 0.44 0.45 0.01 3963.4 3734.0 -229.4 ORBOTECH LTD Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.14 0.15 0.01 105.2 104.8 -0.4 ORION MARINE GROUP INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.05 -0.01 0.04 82.4 81.3 -1.2 PACIRA PHARMACEUTICALS I Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.34 -0.02 35.4 36.7 1.3 PANTRY INC. Q2 RETAILING - FOODS USD -0.29 -0.43 -0.14 1776.4 1767.2 -9.2 PENN WEST PETROLEUM LTD Q1 OIL CAD 0.07 -0.20 -0.27 659.1 688.0 28.9 PHARMERICA CORP Q1 DRUGS USD 0.33 0.33 0.00 417.8 452.2 34.4 PROTO LABS INC Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.39 0.41 0.02 46.7 46.1 -0.6 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q1 FOREST PRODUCTS USD -0.14 -0.27 -0.13 -- -- -- RR DONNELLEY & SONS COM Q1 COMMUNICATIONS USD 0.23 0.31 0.08 2695.2 2673.8 -21.4 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q2 COSMETICS USD 0.39 -- -- 932.8 919.5 -13.4 SEQUENTIAL BRANDS GROUP Q1 CLOTHING USD 0.02 0.03 0.01 5.5 6.3 0.8 SHIRE PLC Q1 DRUGS USD 2.22 2.36 0.14 1380.9 1346.8 -34.1 SHIRE PLC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.73 0.79 0.06 1349.9 1346.8 -3.1 SMITH & NEPHEW Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.93 0.89 -0.05 1098.1 1073.0 -25.1 STARZ Q1 COMMUNICATIONS USD 0.53 -- -- 421.2 420.0 -1.2 SWIFT ENERGY COMPANY Q1 OIL USD 0.10 -- -- 134.2 153.4 19.2 TAMARACK VALLEY ENERGY L Q1 OIL CAD 0.07 0.04 -0.03 21.8 24.5 2.7 TARGA RESOURCES PARTNERS Q1 GAS USD 0.49 0.78 0.29 2211.3 2352.9 141.6 TEVA PHARMACEUTICAL INDU Q1 DRUGS USD 1.21 1.22 0.01 5114.3 5001.0 -113.3 TEXTRON INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.40 0.36 -0.04 3027.3 2847.0 -180.3 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -- -- 5.0 3.7 -1.4 T-MOBILE US INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.18 -0.08 6916.0 6875.0 -41.0 VICAL INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.04 0.01 1.6 2.4 0.8 WALTER ENERGY INC Q1 COAL USD -1.22 -1.50 -0.28 447.2 413.9 -33.3 WORLD WRESTLING ENTERTAI Q1 COMMUNICATIONS USD -0.18 -0.11 0.07 123.4 125.6 2.2 XCEL ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.51 0.52 0.02 2891.6 3202.6 311.0 YRC WORLDWIDE INC Q1 TRUCKING USD -1.12 -4.45 -3.34 1174.4 1210.9 36.5