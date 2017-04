U.S./Canada daily earnings hits & misses May 12 - 1710 ET

May 12 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABSOLUTE SOFTWARE CORPOR Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.02 0.03 0.01 22.2 24.1 1.9 ACHAOGEN INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.48 -1.00 -0.52 5.4 6.0 0.6 ACORN ENERGY INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.19 -0.01 5.1 4.5 -0.7 AERIE PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 AEROHIVE NETWORKS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -1.32 -0.97 0.35 26.7 28.2 1.6 AKEBIA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.04 0.34 -- -- -- ALLIANCE GRAIN TRADERS I Q1 FOOD PROCESSORS CAD 0.24 0.16 -0.08 297.4 311.3 13.9 ALLIQUA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.73 -0.33 0.7 0.6 -0.1 ARCELORMITTAL SA Q1 STEEL USD -- -- -- 19834.5 19788.0 -46.5 ARENA PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.12 -0.02 8.0 6.8 -1.2 AUGUSTA RESOURCE CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -- -- 0.0 0.0 0.0 BIOLASE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -- -- 13.3 11.5 -1.8 BRIDGEPOINT EDUCATION INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 -0.10 -0.10 170.4 160.5 -9.9 CACHE INCORPORATED Q1 RETAILING - GOODS USD -0.42 -0.50 -0.08 49.6 47.4 -2.2 CARA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.22 -0.07 0.2 0.2 0.0 CHINA YUCHAI INTERNATION Q1 TRUCK MFG USD 0.73 0.78 0.05 646.6 739.7 93.2 CONCHO RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.97 1.01 0.04 629.8 661.0 31.2 CONTINENTAL BUILDING PRO Q1 HOME BUILDING USD -0.18 -0.22 -0.04 86.5 87.0 0.5 CONVERGYS CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.29 0.32 0.03 589.3 605.7 16.4 CORONADO BIOSCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -- -- 0.0 0.0 0.0 CORRIDOR RESOURCES INC Q1 OIL CAD 0.03 0.05 0.02 12.0 11.7 -0.3 CUBIC CORPORATION Q1 ELECTRICAL USD 0.40 -- -- 316.1 307.1 -8.9 DEALERTRACK TECHNOLOGIES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.23 -0.06 153.8 158.8 5.1 DIAMONDROCK HOSPITALITY Q1 INVESTMENTS USD -0.01 0.02 0.03 189.0 190.1 1.1 DIRTT ENVIRONMENTAL SOLU Q1 BUILDING MATERIALS CAD 0.00 0.01 0.01 37.7 40.5 2.8 DTS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.35 -- -- 35.6 36.8 1.2 DXP ENTERPRISES INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.17 -- -- 378.0 348.5 -29.5 ELEPHANT TALK COMMUNICAT Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.03 -0.03 0.00 7.9 6.5 -1.4 ELIZABETH ARDEN INC Q3 COSMETICS USD 0.00 -0.84 -0.84 256.9 210.8 -46.0 ENANTA PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.46 -0.28 -0.74 14.8 2.2 -12.6 ENERCARE INC Q1 HOME FURNISHINGS CAD 0.12 0.12 0.01 79.7 49.5 -30.1 ENGILITY HOLDINGS INC Q1 DEFENSE USD 0.48 0.60 0.12 367.3 338.8 -28.5 ENSIGN ENERGY SERVICES I Q1 OIL CAD 0.39 0.39 0.00 630.2 624.2 -6.0 EV ENERGY PARTNER LP Q1 OIL USD 0.21 -0.16 -0.37 92.6 95.3 2.7 EVERYDAY HEALTH INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.16 -0.08 0.08 36.5 37.5 1.0 FEDERAL AGRICULTURAL MOR Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.16 0.97 -0.19 34.5 30.3 -4.2 FLAMEL TECHNOLOGIES Q1 DRUGS USD -0.15 -0.56 -0.41 7.5 9.2 1.7 FLEXION THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.80 -0.86 -0.06 0.0 0.0 0.0 FORTUNA SILVER MINES INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.05 0.00 -- -- -- GARRISON CAPITAL INC Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.35 -- -- 11.6 11.3 -0.3 GENVEC INC. Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.04 -0.07 -0.11 2.0 2.1 0.1 GLENTEL INCORPORATED Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.16 0.16 0.01 339.4 341.7 2.3 GOGO INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.25 -0.20 0.05 94.0 95.7 1.7 GREENHUNTER RESOURCES INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.05 -- -- 7.0 8.5 1.4 HALOZYME THERAPEUTICS INC Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD -0.14 -0.22 -0.08 13.4 12.0 -1.4 HARVEST NATURAL RESOURCES Q1 OIL USD -0.04 0.10 0.14 0.0 0.0 0.0 HORSEHEAD HOLDING CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.08 0.02 0.10 109.9 110.1 0.2 IDERA PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -- -- 0.0 0.0 0.0 IGNYTA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 IMAGEWARE SYSTEMS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.02 -0.02 0.00 0.9 1.1 0.2 INOVIO BIOMEDICAL CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.05 -0.01 1.4 2.4 0.9 INTER PIPELINE LTD Q1 GAS UTILITIES CAD 0.29 -- -- 368.1 410.7 42.6 KINDRED BIOSCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.38 -0.20 0.0 0.0 0.0 MAGELLAN PETROLEUM CORP Q3 OIL USD -0.06 -- -- 3.7 1.9 -1.8 MALVERN BANCORP INC Q2 BANKING USD -0.01 -0.07 -0.06 4.5 -- -- MANNKIND CORP Q1 DRUGS USD -0.13 -0.14 -0.01 0.0 0.0 0.0 MBIA INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.06 1.32 1.26 93.5 88.0 -5.5 MCKESSON CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 2.40 2.55 0.15 35860.8 38141.0 2280.2 MONROE CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.33 0.02 6.3 6.5 0.2 NEONODE INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -0.11 -0.03 1.2 1.0 -0.2 NII HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -2.05 -2.19 -0.14 1018.5 970.2 -48.3 ONCONOVA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.74 -0.87 -0.13 1.2 0.4 -0.8 ORION ENERGY SYSTEMS INC Q4 ELECTRICAL USD -0.01 -0.40 -0.39 22.2 12.6 -9.6 OSIRIS THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.02 0.02 8.8 10.1 1.3 PACIFIC COAST OIL TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.39 -- -- 31.8 15.2 -16.7 PARKERVISION INCORPORATED Q1 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.06 0.01 0.1 0.0 -0.1 PARKWAY PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 101.6 104.1 2.5 PDL BIOPHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.45 0.42 -0.03 130.9 139.7 8.7 PENN VIRGINIA CORP Q1 OIL USD -0.06 -- -- 134.3 189.9 55.5 PERNIX THERAPEUTICS HOLD Q1 DRUGS USD -0.05 -- -- 23.7 19.1 -4.6 PHOTOMEDEX INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.25 -0.02 -0.27 56.5 50.1 -6.5 PLY GEM HOLDINGS INC Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.43 -0.70 -0.27 274.4 269.5 -4.9 PORTOLA PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.72 -0.75 -0.03 1.8 2.4 0.6 PUMA BIOTECHNOLOGY INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.48 -- -- 0.0 0.0 0.0 RACKSPACE HOSTING INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.18 0.06 419.5 421.0 1.5 RECEPTOS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.84 -1.01 -0.17 0.5 1.4 0.9 RECRO PHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.20 0.16 0.0 0.0 0.0 RENTECH NITROGEN PARTNER Q1 CHEMICALS USD 0.00 -- -- 47.6 56.3 8.7 REPROS THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.37 -0.02 0.0 0.0 0.0 RESOLUTE ENERGY CORP Q1 OIL USD -0.01 -- -- 88.3 90.9 2.6 RIGNET INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.27 0.12 -0.15 66.3 75.0 8.8 ROCKWELL MEDICAL INC Q1 DRUGS USD -0.14 -0.20 -0.06 14.2 13.0 -1.3 SAPIENS INTL CORP N V Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 -- -- 36.7 36.6 0.0 SCICLONEPHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.08 -- -- 32.2 26.6 -5.6 SOLIGENIX INC Q1 DRUGS USD -0.07 -- -- 2.5 0.9 -1.5 SPARK NETWORKS LTD Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.12 -0.12 0.00 16.8 16.6 -0.1 STERLING CONSTRUCTION INC Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.08 0.01 0.09 123.9 134.5 10.6 SUMMIT HOTEL PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD -0.01 -- -- 88.5 89.5 1.0 TALON INTERNATIONAL INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.00 0.00 0.00 11.2 11.3 0.2 TANDY LEATHER FACTORY INC Q1 TEXTILES USD 0.17 0.18 0.01 -- -- -- TERRENO REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.07 -- -- 11.5 15.8 4.3 TETRAPHASE PHARMACEUTICA Q1 DRUGS USD -0.45 -0.53 -0.08 3.0 2.5 -0.5 THL CREDIT INC Q1 INVESTMENTS USD 0.33 0.32 -0.01 21.3 20.9 -0.4 TICC CAPITAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.29 0.29 0.00 29.5 28.7 -0.9 TOWERSTREAM CORP Q1 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.10 0.00 9.0 8.4 -0.6 TRICON CAPITAL GROUP INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.06 0.11 0.05 15.8 22.3 6.5 TROVAGENE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.17 0.03 0.2 0.1 -0.1 ULTRAGENYX PHARMACEUTICA Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.37 -0.85 -0.48 0.0 0.0 0.0 URTHECAST CORP Q1 OIL CAD -0.07 -0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 VECTREN CORP Q1 GAS UTILITIES USD 0.73 0.62 -0.11 747.1 796.8 49.7 VIRTUSA CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 -- -- 111.5 111.1 -0.4 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)