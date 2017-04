U.S./Canada daily earnings hits & misses May 14 - 0900 ET

May 14 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ARC GROUP WORLD WIDE INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.12 0.12 0.00 19.5 20.9 1.4 BG MEDICINE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.08 0.00 1.3 0.7 -0.6 BOSTON PIZZA ROYALTIES Q1 RETAILING - FOODS CAD -- -- -- 7.7 7.9 0.2 CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS Q1 AUTO PART MFG USD 0.21 -- -- 114.7 114.3 -0.3 CHIPMOS TECHNOLOGIES Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.34 0.36 0.03 166.0 163.8 -2.2 CIMATRON LIMITED Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.08 -0.01 10.7 11.0 0.3 COTY INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.09 -- -- 1002.3 1008.7 6.4 CROMBIE REAL ESTATE Q1 INVESTMENTS CAD 0.08 0.13 0.05 93.9 90.9 -3.0 DEERE & COMPANY Q2 MACHINERY USD 2.48 2.65 0.17 9643.0 9246.0 -397.0 DIANA SHIPPING INC Q1 MARITIME USD -0.09 -- -- 41.5 41.1 -0.4 ENZYMOTEC LTD Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.17 0.24 0.07 19.4 17.9 -1.6 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.32 -- -- 20.0 20.3 0.3 FORBES ENERGY SERVICES Q1 OIL USD -0.18 -- -- 105.1 109.9 4.9 FULL HOUSE RESORTS INC Q1 LEISURE USD 0.00 -0.06 -0.06 32.8 30.4 -2.3 GASLOG LTD Q1 OIL USD 0.17 0.13 -0.04 58.8 57.1 -1.7 GLACIER MEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.01 -- -- 76.9 67.2 -9.7 KATE SPADE CO Q1 RETAILING - GOODS USD -0.04 -- -- 201.9 328.1 126.2 LATAM AIRLINES GROUP SA Q1 AIRLINES USD 0.20 0.27 0.08 3416.1 5762.0 2345.9 MACY'S INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.59 0.60 0.01 6456.5 6279.0 -177.5 NAVIOS MARITIME Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.02 0.01 -0.01 63.2 61.0 -2.3 NEW SOURCE ENERGY Q1 OIL USD 0.37 0.12 -0.25 21.7 24.7 3.0 NORCRAFT COMPANIES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.12 0.23 0.12 83.0 84.0 1.0 PLUG POWER INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.05 -0.06 -0.01 5.4 5.6 0.2 REGADO BIOSCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.62 -0.67 -0.05 0.0 0.0 0.0 RETROPHIN INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.44 -0.73 -0.29 0.8 0.0 -0.8 RXI PHARMACEUTICALS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -- -- 0.1 0.0 -0.1 SERINUS ENERGY INC Q1 OIL USD 0.09 -- -- 46.7 35.9 -10.8 SODASTREAM INTERNATIONAL Q1 BEVERAGES USD 0.01 0.08 0.07 118.0 118.2 0.2 SPRINGLEAF HOLDINGS INC Q1 FINANCE & LOAN USD 0.43 -- -- 438.4 340.6 -97.8 SYNERON MEDICAL LTD Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.04 0.01 55.5 56.8 1.3 TOP IMAGE SYSTEMS LIMITED Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.01 0.02 7.8 8.1 0.2 US SILVER AND GOLD INC Q1 MULTI-IND BASIC CAD -0.02 -0.04 -0.02 -- -- -- VIMPELCOM LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD -- -- -- 5139.8 5024.0 -115.8 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)