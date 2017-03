U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 11 - 1800 ET

Nov 11 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALIMERA SCIENCES INC Q3 DRUGS USD -0.30 -0.26 0.04 0.4 0.8 0.4 ALTER NRG CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.03 -0.04 -0.01 0.3 2.5 2.2 AMERICAN RESIDENTIAL PRO Q3 INVESTMENTS USD -0.06 -0.14 -0.08 10.4 11.1 0.6 AMIRA NATURE FOODS LTD Q2 RETAILING - FOODS USD 0.17 0.18 0.01 97.1 108.0 10.9 ARDMORE SHIPPING CORP Q3 MARITIME USD -0.08 -0.03 0.05 9.5 10.6 1.1 ARDMORE SHIPPING CORP Q2 MARITIME USD -0.10 -0.04 0.06 8.2 8.3 0.1 ARKANSAS BEST CORP Q3 TRUCKING USD 0.36 0.52 0.16 606.0 623.4 17.4 ATNA RESOURCES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.00 -0.01 -0.01 -- -- -- ATRIUM INNOVATIONS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.42 0.41 -0.01 115.4 120.5 5.1 BALLANTYNE STRONG INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.06 0.00 -0.06 22.3 18.9 -3.4 BIOLASE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.13 -0.08 16.4 12.3 -4.1 CCL INDUSTRIES 'B' Q3 COSMETICS CAD 0.62 -- -- 549.8 606.6 56.9 CHINA YUCHAI INTERNATION Q3 TRUCK MFG USD 0.42 0.46 0.04 550.2 608.7 58.5 CHOICE PROPERTIES REAL E Q3 INVESTMENTS CAD 0.27 0.20 -0.07 161.2 153.7 -7.5 CONNECTICUT WATER SERVICE Q3 WATER UTILITIES USD 0.69 0.86 0.17 26.7 27.6 1.0 CRAY INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.12 -0.35 -0.24 89.9 54.4 -35.5 CTI INDUSTRIES CORP Q3 LEISURE TIME USD 0.05 0.07 0.02 12.4 14.5 2.1 ENSIGN ENERGY SERVICES Q3 OIL CAD 0.29 0.21 -0.08 527.1 543.0 15.9 ENZYMOTEC LTD Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.11 0.13 0.02 17.8 17.8 -0.1 ESCO TECHNOLOGIES INC Q4 DEFENSE USD 0.55 0.59 0.04 136.7 144.6 7.9 FORTEGRA FINANCIAL CORP Q3 INSURANCE USD 0.19 0.19 0.00 36.3 35.6 -0.7 FUEL TECH INC Q3 MACHINERY USD 0.05 0.15 0.10 30.8 33.6 2.8 GOGO INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.31 -0.22 0.09 76.8 85.4 8.5 GUARDIAN CAPITAL GROUP Q3 INVESTMENTS CAD 0.20 0.27 0.07 25.3 25.2 -0.1 GUESTLOGIX INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 -0.01 -0.01 8.0 8.0 0.0 HNZ GROUP INC Q3 MULTI-IND TRANSN CAD 1.33 1.36 0.04 70.0 74.9 4.9 HOLOGIC INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.37 0.39 0.02 624.4 622.1 -2.3 INSPIREMD INC Q1 DRUGS USD -0.11 -0.09 0.02 2.3 1.6 -0.7 INTEROIL CORPORATION Q3 OIL USD -0.07 -0.23 -0.16 322.4 305.2 -17.1 ITHACA ENERGY INC Q3 OIL USD -- -- -- 121.8 114.1 -7.6 NEWS CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.03 -0.02 2199.5 -- -- NORDIC AMERICAN TANKER Q3 MARITIME USD -0.27 -0.29 -0.02 22.7 22.5 -0.2 PIONEER POWER SOLUTIONS Q3 ELECTRICAL USD 0.17 0.21 0.04 21.9 22.4 0.5 PROGENICS PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.22 -0.17 0.05 2.0 0.9 -1.1 RADNET INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.07 -0.01 -0.08 173.4 175.2 1.8 ROSE ROCK MIDSTREAM LP Q3 OIL USD 0.37 0.45 0.08 171.5 181.8 10.4 SEMGROUP CORP Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.36 0.03 -0.33 327.1 357.7 30.6 SILVER WHEATON CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.22 -- -- 186.6 166.4 -20.2 SOLTA MEDICAL INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 -0.04 -0.03 40.7 33.5 -7.2 SOTHEBY'S Q3 RETAILING - GOODS USD -0.47 -0.44 0.03 70.3 107.9 37.6 SPORT CHALET INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.06 -0.21 -0.27 88.0 86.7 -1.3 SPREADTRUM COMMUNICATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.65 0.64 -0.01 257.4 293.3 35.9 STERLING CONSTRUCTION INC Q3 BUILDING MATERIALS USD -0.09 -0.06 0.03 198.1 185.9 -12.1 STRATEGIC HOTELS AND Q3 INVESTMENTS USD -0.01 -- -- 234.1 237.6 3.5 SUNSHINE HEART INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.44 -0.47 -0.03 0.2 0.1 -0.1 SUNSTONE HOTEL INVESTORS Q3 INVESTMENTS USD 0.07 0.07 0.00 245.0 250.4 5.3 TSO3 INCORPORATED Q3 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.03 -0.03 -0.01 0.2 -- -- UNILIFE CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.12 -0.03 5.8 3.2 -2.6 VIASAT INC. Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.08 0.20 0.12 330.8 353.9 23.1 VIPSHOP HOLDINGS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.21 -- -- 364.7 383.7 19.1 VOCERA COMMUNICATIONS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.02 -0.02 26.2 26.1 -0.2 WILLIAM LYON HOMES Q3 HOME BUILDING USD 0.25 0.24 -0.01 136.5 150.8 14.3