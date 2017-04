U.S./Canada daily earnings hits & misses March 26 - 1530 ET

March 26 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AGF MANAGEMENT LTD Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.12 -- -- 114.1 116.9 2.7 ASURE SOFTWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.02 -0.02 6.8 6.7 -0.1 CRIUS ENERGY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.73 -- -- 115.3 128.6 13.3 DALMAC ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.03 0.02 -0.01 13.9 10.3 -3.6 ELEPHANT TALK COMMUNICAT Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.00 -0.05 -0.05 7.8 6.0 -1.8 FORBES ENERGY SERVICES L Q4 OIL USD -0.23 -0.19 0.04 103.7 109.7 6.0 FRANCESCA'S HOLDINGS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.28 0.27 -0.01 94.3 92.1 -2.2 LINDSAY CORP Q2 MACHINERY USD 1.13 1.04 -0.09 162.9 152.8 -10.1 LYDIAN INTERNATIONAL LTD Q4 PRECIOUS METALS USD -0.02 -0.02 0.00 -- -- -- MAST THERAPEUTICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 MOVADO GROUP INCORPORATED Q4 RETAILING - GOODS USD 0.30 0.46 0.16 143.5 140.1 -3.4 REX AMERICAN RESOURCES C Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 1.71 1.97 0.26 -- -- -- SOLIGENIX INC Q4 DRUGS USD -0.08 0.13 0.21 1.5 1.4 -0.1 TURQUOISE HILL RESOURCES Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.13 0.11 0.24 135.9 84.0 -51.9 TURQUOISE HILL RESOURCES Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.09 0.11 0.20 -- 84.0 -- URANIUM RESOURCES INC Q4 PRECIOUS METALS USD -0.14 -0.43 -0.29 -- -- -- US GEOTHERMAL INC. Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD -- -- -- 7.5 9.6 2.1 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)