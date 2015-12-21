在华销售走软 西方奢侈品商家对中国留美学生展开营销攻势

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月18日 （记者 Kylie Gumpert） - 西方奢侈品商家渴望开发在美国的中国消费群体，对中国大陆留美学生展开大量营销攻势。目前奢侈品在华销售因中国经济放缓与反腐受到冲击。

对于一些商家来说，这种策略正在奏效，譬如洛杉矶的比弗利购物中心（Beverly Center）。年初父母送孩子上学时以及学生毕业之际，比弗利购物中心都会派出巴士前往加州大学洛杉矶分校和南加州大学接送中国留学生的家人。

“我们这不是随便尝试，”比弗利中心市场营销和赞助负责人Susan Vance说道。这家购物中心为约有4.5万人的各种中国学生团体提供赞助，Vance称这是比弗利购物中心最成功的营销计划之一。

据咨询公司贝恩，中国消费者对全球2,730亿美元个人奢侈品市场的贡献约为31%，而美国是亚洲以外的最大市场。

中国经济增长减速及国内反腐对在华高端商品销售构成冲击，奢侈品制造商正尝试开发这个重要的在美中国消费群体。

据最近在纽约对学生顾客的采访，中国留学生正在抢购路易威登 和古驰的手袋，托里·伯奇的鞋子，以及芬迪、亚历山大·麦昆、宝缇嘉和伊夫·圣洛朗等品牌的商品。

尚不清楚有多少奢侈品销售额是中国留学生贡献的，但一些顶级的奢侈品制造商显然将该群体视为一股独立的购买力量，也欲通过该群体打入学生父母与家人这个更大的富裕消费群。因此，这成为一个重要的新营销渠道。

据胡润报告，送孩子出国接受小学和大学教育的中国高净值父母中，有29%选择了美国院校。

加州旅游局发现，中国游客进入加州的许多旅程安排与学生返校和毕业时间一致，朋友和家人也经常来看望中国留学生。澳大利亚的旅游局发现，中国留澳大学生就读期间每人能带动多达14次的中国赴澳旅程。

中国游客有为朋友与家人海外代购的传统，以此避税和免得买到假货。文芳（音）的女儿在休斯敦的莱斯大学就读，她称自己要靠女儿往家带化妆品、服装和珠宝等小商品。

顶级奢侈品商家认识到了这种影响力，并正开发中国留学生市场。

RTG Consulting中国区首席执行官Angelito Tan通过电邮表示，“聪明的”美国品牌一直在开发这个消费群，也确实应该开发，并称留学生是国内朋友与家人的“非官方意见领袖”。中国留美学生占留美国际学生的约三分之一。

“这是一个很隐蔽的群体，很难开发，但一旦打入这个市场，你入局了，就可以从内部进行很好的营销活动，”奢侈品咨询集团Chic Being创始人Anna Szubrycht说道。（完）