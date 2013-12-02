在线购物悄然兴起 巧克力或失去即兴购物顺风车

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透伦敦/柏林11月27日（Martinne Geller/Emma Thomasson） -对于消费者而言，在线购物的最大好处之一就是结账不排队。但这对糖果、杂志和饮料制造商来说就成了问题。
在英国，电子商务十分活跃，有13%的英国人在线购买所有或部分生活用品。但是，这一部分在所有花费中仅占5%，意味着消费者在逛实体店的时候花费更多。
消费者在线购物时通常只搜索自己需要的物品，也就是购物单上的东西。他们不会像在实体店里那样即兴购买排队结账时拆开的杂志、或逛店时吃过的巧克力。
今年40岁的ElizabethClark是一名教师，现在基本上都是在线购物，和以前相比，已经较少购买糖果、报纸、玩具和红酒。
她说：“在超市里，看到特价商品你就会想‘嗯，这东西我要买’。”而同一种商品，零售商在网上结账时标出特价，这招就不管用了。“我根本就不看那些特价商品，而是闷头一直点击‘下一步’，我可不想被诱惑。”
可能受冲击最大的有亿滋国际（Mondelez International）(MDLZ.O)、玛氏公司（MarsInc）和雀巢NESN.VX 三家顶级糖果制造商，碳酸饮料制造商可口可乐(KO.N)和百事可乐(PEP.N)，以及杂志出版商时代华纳(TWX.N) 和赫斯特出版集团（Hearst Corp）。
IRI最近对欧洲购物者的调查显示，有73%的人在作购物计划上花费更多时间，经济放缓让他们希望避免不必要的花费。
CristinaLazzaroni负责为IRI监测意大利的糖果市场，她说：“购物者们在缩减他们的即兴支出。”在意大利，在线购物还未成气候。
Lazzaroni称，意大利人在实体店里购买巧克力时，更倾向于买大盒的，而不是小袋独立包装。由于小包装利润更高，而购物者购买大盒则有损商家的盈利能力。IRI称去年意大利的糖果销售量下降了2.4%。
根据欧睿国际（EuromonitorInternational）的数据，世界零售糖果市场规模为1,965亿美元，较上年增长了5.6%。几乎所有的销售额都来自实体店，在线购物销售占比已经从2008年的0.6%增长到今年的0.9%。即便如此，这也仅相当于自动贩卖机的销售额。
由于配送和贮存方面的问题，食品杂货是最后进入在线购物的零售领域之一，但是这一情况正在发生变化。亚马逊(AMZN.O)在美国和其它国家扩展食品杂货业务，而传统杂货商也在努力提高自己的电子商务能力。
在美国，伯恩斯坦调查公司（BernsteinResearch）估计日用消费品的花费有四分之一--大约一年2,220亿美元--最终将通过在线购物实现。
坎塔媒体（KantarMedia）的数据显示，英国七百万在线日用消费品购物者中，仅有12%会访问糖果相关的网页，这其中也仅仅有一半人会在线购物。
当被问及如何提高在线销售和结账前销售时，好时公司（Hershey）和玛氏公司并未答复。好时公司称其销量在过去几年都高于行业平均水平。
雀巢一位发言人说：“在线渠道为糖果行业开启了一扇大门。这对我们是一个很重要的渠道，我们正经历很多成功。在线购买糖果与通过传统渠道是不同的经历。”
食品和日用消费品调查公司IGD预测，在五个主要的欧洲市场上--英国、法国、德国、瑞士以及荷兰，日用消费品的平均在线销售额到2016年将翻番。
这就促使诸多零售商在便利店上投资，购物者可以在线订购新鲜食物，而无需跋涉去城外的大型超市购物。零售商也在建立在线购物的积分制，这样在将来可以促进更多的消费者即兴购物。
eBay (EBAY.O)的策略咨询全球主管JohnSheldon说：“消费者转入一种消费模式时，零售商需要从这方面获取更多利益，这将是一个神奇的时刻。”
编译：王琛 发稿：王凤昌
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