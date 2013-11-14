香港铜锣湾蝉联全球租金最贵零售商业区

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月13日 - 根据房地产咨询公司高纬环球(Cushman & Wakefield)的调查，香港铜锣湾购物区25年来首次突破每平方英尺3,000美元的关口，依然是全球租金最高的零售商业区。

高纬环球表示，在奢侈品和日常便利店对有限空间竞争的推动下，铜锣湾的平均零售租金比前一年增加14.7%，达到该调查历史以来的最高水平。

香港一直被视为是中国的门户，因而各种企业都愿意高价在寸土寸金的香港占得一席之地。在亚太地区最昂贵地段榜单上，香港有三处高级购物区居于前列。

纽约第五大道在2011/12年度输给了铜锣湾，让出了蝉联11年来的榜首位置。今年第五大道的平均零售租金与2012年持平，为每平方英尺2,500美元，位列榜单第二位。

高纬环球表示，排在第三位的是巴黎香榭丽舍大街，该地段的平均零售租金飙升38.5%，达到每平方英尺1,601美元。伦敦的新庞德街(New Bond Street)居第四位，该地段的租金涨幅为15.6%，达到每平方英尺1,047美元。

根据对64个国家334处顶级购物区的考察，全球而言，优质地段的零售租金平均上涨3.2%，其中美国为涨幅最高的地区，涨幅为5.8%。

亚太地区的租金涨幅为4.5%，香港的巨大需求成为强劲推动力。香港的巨大需求帮助抵消了中国大陆市场奢侈品行业销售放缓以及韩国消费支出降低对零售区租金的负面影响。（完）