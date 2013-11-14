香港铜锣湾蝉联全球租金最贵零售商业区

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月13日 - 根据房地产咨询公司高纬环球(Cushman & Wakefield)的调查，香港铜锣湾购物区25年来首次突破每平方英尺3,000美元的关口，依然是全球租金最高的零售商业区。
高纬环球表示，在奢侈品和日常便利店对有限空间竞争的推动下，铜锣湾的平均零售租金比前一年增加14.7%，达到该调查历史以来的最高水平。
香港一直被视为是中国的门户，因而各种企业都愿意高价在寸土寸金的香港占得一席之地。在亚太地区最昂贵地段榜单上，香港有三处高级购物区居于前列。
纽约第五大道在2011/12年度输给了铜锣湾，让出了蝉联11年来的榜首位置。今年第五大道的平均零售租金与2012年持平，为每平方英尺2,500美元，位列榜单第二位。
高纬环球表示，排在第三位的是巴黎香榭丽舍大街，该地段的平均零售租金飙升38.5%，达到每平方英尺1,601美元。伦敦的新庞德街(New Bond Street)居第四位，该地段的租金涨幅为15.6%，达到每平方英尺1,047美元。
根据对64个国家334处顶级购物区的考察，全球而言，优质地段的零售租金平均上涨3.2%，其中美国为涨幅最高的地区，涨幅为5.8%。
亚太地区的租金涨幅为4.5%，香港的巨大需求成为强劲推动力。香港的巨大需求帮助抵消了中国大陆市场奢侈品行业销售放缓以及韩国消费支出降低对零售区租金的负面影响。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。