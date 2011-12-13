特写：韩国的奢侈品盛宴

12月7日在韩国首尔拍到的英国时尚品牌Mulberry的销售人员向女顾客介绍产品的图片。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透首尔12月13日电（记者 Jungyoun Park）---六十年前，饱受战争之苦的韩国是世界上最穷的国家之一，如今韩国已跃升为全球第13大经济体。韩国人民的富足加上游客的购买力，吸引了大量奢侈品商家入驻，路易威登(LVMH.PA)包在首尔大街上随处可见。

麦肯锡的调查显示，与其他亚洲人相比，韩国人更加不介意炫富。只有26%的被调查者表示对携带奢侈品感到羞愧，而在日本和中国该比例分别为49%和38%。

在新年假期购物季中，5,000万韩国人买名牌可以像买方便面那麽容易，直接去7-11便利店。这倒不是7-11便利店首次卖奢侈品。

7-11便利店在9月的韩国感恩节期间推出了Gucci挎包和钱包，销量较预期高三分之一。

"此举非常成功，我们考虑明年推出更多奢侈品，"7-11便利店市场营销高管Cho Yun-jung表示。

其他大众卖场也不甘示弱。英国乐购(TSCO.L)旗下的超市和韩国本土折扣商、Lotte Shopping(023530.KS)旗下的乐天玛特销售香奈儿(Chanel)、Prada、Ferragamo和巴黎世家(Balenciaga)等品牌。

"我的很多朋友收到的结婚礼物是香奈儿包，看她们有我也想来一个，"现年31岁的餐馆老板Gina Ryu表示，她已经拥有Fendi和路易威登挎包，并且在乐购旗下的Homeplus订购了一款香奈儿包。

香奈儿经典款折叠包在韩国百货商场的售价为500万韩元至近700万韩元（6,200美元），新郎家经常送这款包给新娘。

奢侈品零售商Shinsegae(004170.KS)在首尔南部的香奈儿精品店去年开店当天的销售额达4.6亿韩元（406,557美元），单日销量排名韩国奢侈品单店历史第二。

麦肯锡数据显示，2010年韩国奢侈品销量上升至少12%，估计至45亿美元，而中国13亿人口只消费了800亿元人民币（125.7亿美元）奢侈品。

韩国奢侈品销量增速受益於人口结构、韩元贬值和韩流及韩剧席卷亚洲而带来的大量外国游客。

"韩国女性上班族比例更高，可供支配的收入更多，而男性奢侈品消费者才刚刚起步。"麦肯锡首尔办公室的合伙人Aimee Kim称。

乐天和Shinsegae等大型百货商场招募了中文和日文翻译。Shinsegae表示，平均每个中国游客在其商场的消费约1,000美元，主要买名牌服饰和化妆品。

"中国游客出手阔绰。一些人看上模特上展示的衣服，就全套买下。有时中国游客带着旅行箱来，一口气买满，"乐天百货一名销售人员称。

基於将有更多亚洲游客来到韩国的前景，路易威登在韩国仁川机场开设了一家免税折扣店。该店日平均营业额约4亿韩元，占所有机场免税店日总销售额的10%。

"与中国的商品相比，韩国的商品在品质和价格上都有优势。我花了1,200美元购物，尽管有点心痛，"53岁的海南银行家Guo Jun表示。

韩国人网购奢侈品的劲头也很足，本土银行乐不得向他们提供特别信用卡资助购买，引发对韩国可能重演2003年信贷拉动的债务危机的担忧。

美国"黑色星期五"周末期间，韩国人使用居住在美国的朋友与家人的地址，在线上百货商场和精品店购物。

"我在一家美国线上店铺以相当实惠的价格买到了Tory Burch的鞋和包。下个月得勒紧裤带了，不过这些东西比在国内卖得便宜，"现年31岁、在出版业工作的Jin Cho表示。

"我觉得只要别买过头了，（买奢侈品）没什麽问题。这是个人选择，"现年30岁、供职于政府智囊机构的Hee-ran Kim认为，Kim每年在奢侈品上的花销大约为300万韩元。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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