《路透精英汇》Crocs拟开拓新系列

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透纽约9月11日电(记者 Nivedita Bhattacharjee)---美国鞋生产商Crocs(CROX.O)希望吸引年龄在13-30岁之间的消费者。该品牌推出了以高跟鞋、靴子和坡跟鞋为主的春夏系列。
新设计以及Retro木跟厚底鞋均是其扩张计划的一部分。
Crocs目前的客户要麽是年龄在12岁以下的儿童，要麽是他们的父母一辈，中间地带客户缺失。
Crocs首席财务官Jeff Lasher在纽约的路透零售和消费者精英汇上表示：“现在，木跟厚底鞋占整体销售额的46%，其余的54%来自雨鞋、冬鞋或帆船鞋。”
Lasher表示，大概三年前，木跟厚底鞋依然占Crocs销量的逾一半。随着其向更时尚方向转变，Crocs的平均售价在过去几年呈上升态势。
Crocs首席执行官John McCarvel在2月份接受采访时表示，Crocs正大力投资亚洲。亚洲有望在明年年底前成为其最大市场。
Crocs还表示，公司希望新设计能助其销量在不到五年内翻番。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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