丹麦养老系统最佳 中国、印度和日本等国垫底--调查

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透10月13日 - 咨询机构Mercer周一公布的调查显示，丹麦是全球养老系统最佳的国家，澳大利亚和荷兰紧随其后；中国、印度、日本和韩国等垫底。
在25个国家的全球养老指数（Global Pensions Index）中,美国得分为C，100分满分得分57.9分，与法国、波兰和南非相当。
前三名和2013年一样，丹麦82.4分，澳大利亚79.9分，荷兰79.2分。评分依据退休收入系统的充足率、可持续性和完整性等因素。
英国排名第九，不敌瑞典、加拿大和智利。
中国、印度、印尼和韩国等国垫底，得分在35-50分之间，因为这些国家的退休收入系统仍处于发展的早期。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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