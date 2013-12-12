中国官员称渐进式延迟退休政策尚无定论

中国正在采取多种措施应对老龄化社会的到来，包括渐进式延迟退休年龄政策。人社部副部长胡晓义称，关于目前社会上热议的渐进式延迟退休年龄政策，正在研究制定过程中，有一些猜测也是正常的，其间会广泛地听取各方面的意见，但是不能把猜测当成定论。图为北京一社区内正在健身的退休老人。路透