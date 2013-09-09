欧洲股市收低 石油股领跌

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均下跌0.2%

* BG股价下跌，因今年内第三次下调产量预估

路透巴黎9月9日 - 欧洲股市周一下滑，石油股领跌，因对美国和其他盟国即将对叙利亚动武的预期降温，使油价回落，石油股跟随其跌势。

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)，法国石油公司道达尔(TOTF.PA)和Repsol(REP.MC)跌幅介于0.6-1.3%，布兰特原油下跌2美元，至每桶114美元，此前美国国务卿克里表示，叙利亚在一周内交出化学武器，将可避免遭受打击。

石油股方面，BG BG.L是跌幅最大的欧洲蓝筹股，重挫5.1%，此前该公司在今年内第三次下调产量预估，称因埃及和挪威新项目延迟开工。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,228.07点，从周五触及的三周半高位回落。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下跌0.2%，至2,798.31点。

意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB上涨1.2%，没有跟随欧洲股市走低之势，因投资人押注意大利参议院特别委员会将需要几周时间决定是否将前总理贝鲁斯柯尼逐出议会。

英国富时100指数.FTSE收低0.25%，至6,530.74点。德国股市DAX指数.GDAXI小升0.01%，报8,276.32点。法国股市CAC 40指数.FCHI下跌0.22%，报4,040.33点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。