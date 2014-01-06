质检总局：去年退运60万吨进口转基因玉米

路透北京1月6日 -新华社周一报导援引国家质检总局消息称，中国2013年累计对60.1万吨进口转基因玉米及其产品、2,030批不合格进口食品采取退运措施；今年监管将聚焦“三大安全”，排在首位的是关系消费者健康和安全的消费品安全。

国家质检总局局长支树平在全国质量监督检验检疫工作会议上并称，去年全年共召回缺陷汽车530.2万辆，创历史新高。

他表示，2014年质检总局将集中监管力量，聚焦“三大安全”，首先是关系消费者健康和安全的消费品安全，突出对儿童用品、食品相关产品、纺织服装、电子电器以及电子商务产品等重点消费品的监管。

其次是以电梯、游乐设施、客运索道为重点的特种设备安全，第三是关系疫病疫情传入传出以及涉及安全、卫生、健康等进出口商品的国门安全。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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