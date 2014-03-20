《路透晚报》--3月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--澳洲宣布卫星图像发现疑似马航失联飞机相关物体

澳洲总理艾保德周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。澳洲海事安全局(AMSA)称，卫星图像显示的疑似马来西亚失联飞机残骸“模糊不清”，其中最大尺寸达24米。马来西亚交通部长表示，在印度洋南部发现的两件物体疑似是失联飞机的组成部分。中国外交部称，中方高度关注澳大利亚方面发布的消息，期待澳方尽快派出船只和飞机前往相关海域，加以搜寻和确认。

--日本央行总裁称2014财年末至2015财年初很有可能实现2%通胀目标

日本央行总裁黑田东彦表示，2014财年末至2015财年初的某个时候，消费者通胀率有很高的几率达到2%。黑田东彦在演讲时表示，消费者物价承受的上升压力将会随着供需平衡的改善而加剧，不过能源价格的正面影响将会开始消退。

--美国首支A股ETF受追捧，资管公司趁热打铁挺进中国股市

美国资产管理公司希望扩大对中国股市投资，推出上市交易基金来投资于中国国内股市，希望在首支此类美国上市的ETF取得初步成功之际趁热打铁。德意志银行资产及财富管理部等发行商看到自己在该市场的首次尝试很快吸引到投资后，都在扩大基金规模。新的基金将侧重于必需类消费品、非必需类消费品和小型股等领域，分析师称，即便大盘最近几周严重受创，这类股预计也会有良好表现。

--瑞士央行维持LIBOR利率目标区间在0-0.25%，维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20不变

瑞士央行宣布，维持LIBOR利率目标区间在0-0.25%，同时继续维持瑞郎兑欧元1.20的汇价限制，瑞郎汇率仍然过高，如有必要，央行准备通过无限量买入外汇来执行瑞郎汇率上限，如有需要还将采取进一步措施。央行并表示最低汇率限制仍然是避免货币政策紧缩的正确工具。

--独家：聊天室内容将挑战英国央行在外汇操纵中的角色--消息

英国监管机构正在检视2012年一场汇市交易员及英国央行官员会议的证据，这些证据可能对英国央行声称并未允许分享客户下单细节的说法构成挑战。有关分享这类下单状况细节的作法，是全球操纵汇率调查的核心。一个外汇交易聊天室的文本已经到了英国金融市场行为监管局(FCA)手中，两名熟悉内容的消息人士向路透表示，该文本首度显示一名未被指名道姓的资深交易员参与了这场会议，而他在次日向同业交易员表示，英国央行官员认为分享客户下单资讯有助于缩小每日参考定盘价的市场波动的好处。

--新西兰第四季经济稳健成长，支持稳定升息走向

新西兰第四季经济维持稳健扩张，食品制造业、企业投资及家庭支出上扬带动经济活动，支持未来两年稳步升息的预期。新西兰统计局周四公布的数据显示，新西兰第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%，与路透调查预估一致，而新西兰央行预估第四季GDP增幅为0.8%。

--日本股市：日经指数触及六周低点，美联储或提早升息的预期搅动市场

日本股市日经指数周四跌至六周低点，因美联储主席叶伦的讲话提升了美国或较预期更早就开始升息的预期，这引发了日本股市的卖压，此后日本将迎来为期三天的长周末假期。日经指数收低1.7%，报14,224.23点，为2月6日以来最低收盘位。日经指数本周下跌0.7%，周五逢公共假期休市。.TCN

--中国股市：沪综指收跌逾1%至两个月新低，对宏观经济担忧升温

中国股市沪综指收跌逾1%，创下两个月来收盘新低。分析师指出，市场对于中国经济能否企稳的疑虑升温，估值偏高的中小市值板块率先回调，带动大盘明显下沉，再度失守2,000点整数关口。沪综指收报1,993.479点，跌28.255点或1.4%，此前收盘低点为1月20日的1,991.253点；上证A股今日成交额885亿元人民币，上日为794亿元。.SSCN

--香港股市：创八个月低点，因美联储或提前升息及中移动财报欠佳

香港股市跌至八个月低点，因中国移动的财报令人失望，并且美联储升息时间可能早于预期，这都打击了市场。恒生指数收跌1.8%至21,182.16点，为7月10日以来最低收盘位。恒生国企指数跌1.7%。.HKCN

--汇市：美元升势暂歇，先前受FED主席谈话激励跳涨

美元兑主要货币持稳，先前因美联储主席叶伦出乎意料暗示，升息时间可能比多数人士预期更早，刺激美元隔夜跳涨。加元兑美元一度跌至四年半低位1.1273加元，最新报1.1256加元。澳元兑美元则跌回0.91美元下方，最新报0.9023美元。

--国际油市：布兰特原油升越106美元，因FED乐观看待美国经济

布兰特原油期货升至每桶106美元上方，上日美联储暗示明年可能升息，显示美国经济坚稳，此外，地缘政治紧张情势亦支撑油价。0837GMT，布兰特原油期货跌0.23美元，报105.62美元。美国原油期货上涨0.05美元至100.42美元。

--金属期市：伦敦期铜因美联储加息言论下挫，亚洲市场努力消化联储声明

伦敦期铜下跌，但仍远高于上日触及的三年半低点，此前美联储主席叶伦称明年可能加息，削弱了大宗商品的支撑要素。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.34%，报每吨6,465.50美元。上海期交所主力6月期铜也削减海外涨幅，涨1%收在每吨45,190元人民币(7,300美元)，此前触及3月11日以来高点46,500元人民币。

--全球金市：金价徘徊在三周低点附近，美元跳升

金价徘徊在三周低点附近，因有关美联储可能在今秋结束购债的预期带动美元跳涨，削弱了黄金作为抗通胀工具的避险魅力。0841GMT，现货金报每盎司1,331.61美元，盘中触及每盎司1,325.34美元低点，为2月28日以来最低。 (完)

(整理 王洋; 审校 艾茂林)

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