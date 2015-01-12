《路透早报》--1月12日

2015年1月11日拍到的一份被烧毁的汉堡早邮报。 REUTERS/Fabian Bimmer

[今日看点]

经济数据：

--澳洲12月招聘广告、11月房屋融资

--美国12月就业趋势

--韩国12月进出口物价

重大经济事件及官员讲话：

--日本金融市场因国定假期休市

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740GMT)。

以下为1月9日下午5:00至1月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国汉堡早邮报办公楼被人纵火，疑与刊登查理周刊漫画有关

据警方周日称，德国《汉堡早邮报》的办公楼成为纵火袭击的目标，两名嫌犯被捕。像其他许多德国报纸一样，在法国讽刺漫画杂志《查理周刊》周三遭枪袭后，汉堡早邮报也刊登了该杂志的漫画。警方发言人称，晚上有人将纵火装置扔入汉堡早邮报的办公楼，楼内有文件被烧毁。犯罪现场有两名嫌疑人因行为异常被捕。汉堡早邮报在其网站上称，事发时办公楼里没有人。

另外，法国警方采取行动，《查理周刊》案件两名疑犯被击毙；此外在法国东部一犹太超市发生人质劫持事件，一名嫌犯被击毙，四名人质遇难。

--美国非农就业增长强劲，但薪资下降令报告失色

美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明，就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。

劳工部公布，12月非农就业岗位增加25.2万个，11月上修为增加35.3万个。失业率下降0.2个百分点，至5.6%，部分因就业参与率降低。但时薪下降0.05美元，几乎抹去11月的全部涨幅，使总体强劲的数据有所失色。过去一年，时薪仅增长1.7%，为2012年10月以来最低年度增幅。分析师称，数据支持了美联储缓慢升息的可能性。美国股市开盘持平，两日上涨后周五收低，美国公债价格上扬，美元下滑。

许多美国大型投行的分析师仍然认为，美联储将在今年6月前升息，即便原油价格挫至五年低点且薪资增长仍然疲弱。

--美联储决策官员称面对低薪资和低通胀，应继续按兵不动

尽管美国12月就业增长强劲，但薪资增长缓慢和低通胀形势促使两位美联储高官要求将升息推迟到明年，另一位官员则建议等到2015年中期或更晚再升息。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周五接受彭博访问时说，宁可冒行动慢半拍的风险。芝加哥联储总裁埃文斯在就业数据公布后对CNBC电视台表示，他坚持认为应该在2016年升息。

--欧洲央行正在考虑混合式量化宽松计划，分担风险--消息

欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。知情人士称，这种量化宽松(QE)选项，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

--惠誉将俄罗斯评等调降至BBB-，展望为负面

惠誉表示，将俄罗斯评等调降至BBB-，展望为负面。惠誉称，俄罗斯的长期发行人违约评等展望为负面；该国的评级上限从BBB调降至BBB-。自2014年中油价和卢布汇价大幅下滑以来，俄罗斯的经济前景已严重恶化。现预计俄罗斯经济2015年将萎缩4%。

--独家：沃尔沃计划向美国出口产自中国的汽车，并考虑在美建厂

据了解沃尔沃汽车集团计划的消息人士透露，该集团计划今年向美国出口在中国生产的中型轿车，还开始考虑在美国建厂的可能性。这两个举措对于汽车产业和沃尔沃的母公司--浙江吉利控股集团都具有重要意义。截至目前，全球车商都没有将中国制造的汽车大量出口到美国，那些尝试这么做的中国车商也都失败。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市在两日上涨后周五收低，因美国就业报告为经济带来好坏不一的讯息，金融股领跌。三大股指本周均小幅下跌，又跌回到去年收盘水准之下。

道琼工业指数收跌170.50点，或0.95%，至17,737.37点；标准500指数下滑17.33点，或0.84%，收报2,044.81点；Nasdaq指数收低32.12点，或0.68%，收报4,704.07点。本周，道指下跌0.5%，标准普尔500指数下滑0.6%，NASDAQ指数跌0.5%。下周开始，标普500指数成份股企业将陆续公布第四季业绩。

--欧洲股市在今年第一个完整交易周下跌，因银行股和油股下滑。西班牙国际银行集团宣布增资和降低股息，周五领跌银行股。美国就业数据强于预期带来的释然涨势短暂，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在尾盘下跌，收低1.7%，报1,345.60点。

英国富时100指数收跌1.05%，报6,501.14点；德国DAX指数下跌1.92%，收报9,648.50点；法国CAC 40指数下滑1.9%，收报4,179.07点。

汇市:

--美元下滑，投资人对近几周美元的强劲升势获利了结，尽管美国就业数据稳健，令美联储今年稍晚开始升息的可能性增加。美元在纽约尾盘在电子交易平台(EBS)下挫0.87%，报118.605日圆，本周收低，在过去三周内首见。欧元兑美元从周四触及的九年低点1.17540美元反弹，尾盘升0.43%，报1.18405美元，为六个交易日内首次上涨，但却连跌第四周。

债市:

--美国公债价格攀升，投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少，以及油价续挫，这令市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。美国公债也受到美股下挫带动。30年期公债尾盘升29/32，收益率报2.5514%，指标10年期公债涨14/32，收益率跌穿2%，报1.961%，较短期公债价格也上涨。

--欧元区二线公债收益率上扬，因一路透报导引发市场担忧，欧洲央行未来可能推出的购债举措可能不会是投资者预期的无限量印钞机制。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率上扬多至6个基点，分别报1.89%，1.75%和2.67%，表现不及可比德债。10年期德债收益率回落3个基点，报0.48%。因时薪回落令强于预期的美国12月非农就业数据失色，暗示美联储升息的时间可能推迟。

油市:

--全球原油价格重拾跌势，布兰特和美国原油触及2009年4月来最低，连续第七周下跌，但在报告显示美国油井钻机数目骤降后，油价缩减跌幅。布兰特原油下跌0.85美元，结算价报每桶50.11美元，稍早跌至48.90低位。美国原油下跌0.43美元，结算价报每桶48.36美元，稍早下跌至47.16美元。本周，布兰特原油下滑11%，美国原油跌8%。

金属市场:

--金价上涨，因在美国就业报告好于预期后，美元和欧股下跌。金价将在四周内首周上升，因希腊政治不确定性提振避险的黄金需求。美国就业数据公布后，现货金升至每盎司1,221.30美元日内高位，在1935 GMT，上涨0.8%，报每盎司1,218.40美元。美国2月期金升0.6%，收报每盎司1,216.10美元。黄金本周上涨2.5%。

现货银涨0.5%，报每盎司16.39美元。现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,224.75美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司799.97美元。

--伦敦期铜下滑至四年半新低，因库存上升使人担心供应过剩，但美国就业数据强劲巩固经济不断成长的希望，限制了铜价跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至2010年6月来最低的6,073.50美元，之后微幅反弹，收报每吨6,801美元，下跌0.4%。本周将下滑超过2%，势将创11月底来最大周度跌幅。(完)

(整理 杜明霞；审校 张涛)

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