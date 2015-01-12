《路透早报》--1月13日

[今日看点]

经济数据：

--中国海关公布12月进出口贸易数据

--日本12月银行放款、11月经常帐收支、12月服务业景气判断指数

--英国12月CPI、12月PPI投入和产出物价、12月BRC零售销售

--德国12月趸售(批发)物价指数

--美国12月联邦预算、2月NFIB小企业信心指数、11月JOLTS职位空缺数、1月IBD经济乐观指数

--意大利11月工业生产

--韩国12月失业率

重大经济事件及官员讲话：

--加拿大央行副总裁连恩在麦迪逊国际贸易协会发表讲话(1845GMT)。

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(2200GMT)。

--西班牙央行总裁林德主持西班牙投资者日的官方宴会。

以下为1月12日下午5:00至1月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--高盛大幅调降今明两年油价预估，打压原油下挫逾5%

高盛调降油价预估，称燃料价格需要在更长时间内保持在低位，才能抑制生产并结束全球供应过剩的局面。高盛石油行业分析师指出，油价在过去六个月中的崩跌最终将令市场达到平衡状态。但原油价格短期内可能进一步大跌，或许降至40美元以内，之后才会反弹。

高盛称，已将2015年布兰特油价预估从每桶83.75美元调降至50.40美元，并将美国西德克萨斯州中质油(WTI)价格预估从73.75美元降为47.15美元。至于2016年，高盛预测布兰特原油价格在70美元，WTI在65美元，先前预估分别为90及80美元。原油价格周一劲跌5%，至约六年最低的每桶47.43美元。

--美国亚特兰大联储总裁称可能2015年中之前升息

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国经济正在强劲复苏，可能允许美联储在年中之前升息。他认为，即便通胀率仍未达到2%目标，只要物价上涨的步伐没有开始持续下滑，升息就会越来越接近。他认为，也可以用同样观点来看待目前薪资成长令人失望的情况。

此外，里奇蒙联储总裁拉克尔表示，若弃用“耐心”措辞，应暗示将开始升息。

--ECB管委诺沃特尼称采取行动宜早不宜迟，马库赫称准备必要时启动QE

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，不应等太久才采取行动刺激成长及通胀，他并称购买债券等措施仍在讨论当中。他称应尽早采取货币政策行动，因行动起效会有时滞，对央行而言，对抗通胀要比抗击通缩容易些。

有报导援引欧洲央行管委马库赫的讲话称，欧洲央行准备必要时启动量化宽松举措，但现在要说该政策会包括哪些具体方面，还为时尚早。马库赫还表示，如果希腊不愿意遵守欧元区的规定，那么欧洲目前的情况可以应对希腊退出欧元区。

--日本政府拟将下一财年公债发行量削减约2%至1.3万亿美元--消息

一位日本政府官员表示，该国计划在下一个财年，把公债发行量削减约2%至1.3万亿美元。首相安倍晋三寻求在支持经济增长的同时，也缓解沉重的债务负担。该官员对路透表示，周三由内阁批准的下一财年预算草案将把公债发行量削减2.5万亿日圆至152.6万亿日圆(1.28万亿美元)。

--OECD领先指标显示整体增长稳定，但德国势头减弱

经济合作暨发展组织(OECD)表示，OECD地区以及欧元区的整体经济增长预计将维持稳定，但迹象显示德国经济势头正在减弱。

--美国铝业第四季扭亏为盈，盘后股价上扬

美国第四季企业季报期拉开帷幕，美国铝业盘后公布，不计重组费用的季度获利高于预期。该公司继续投资于利润比较高的汽车与航空产品，撤离成本较高的冶炼业务。美国铝业表示，由于大型商用飞机市场兴旺，预计2015年航空需求强劲。该公司还预测今年汽车领域的需求稳健。美国铝业公布第四季净利为1.59亿美元，上年同期亏损23亿美元。不计重组成本，净利为4.32亿美元。业绩公布后，该公司股价上扬1.7%，报16.44美元。

本周，摩根大通, 富国银行，高盛和花旗集团等金融企业将发布季度财报，道指成份股企业英特尔也将发布季报。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一连续第二日收跌，受累于能源股再度因油价重挫约5%而大幅走低，以及在美国企业业绩期开锣前市场忧虑加重。标普能源股指数大跌2.8%，对标普500指数的拖累最大。

道琼工业指数收跌96.53点，或0.54%，至17,640.84点；标准普尔500指数收挫16.55点，或0.81%，至2,028.26点；Nasdaq指数回落39.360点，或0.84%，收报4,664.707点。

--欧洲股市在震荡交投中收涨。油价重挫提振汉莎航空等因燃料价格回落而受益的个股，扶助抵消了能源股下跌造成的拖累。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%，报1,357.09点，早盘上涨多达1.1%，但在美国股市开盘后一度下跌0.4%。

英国富时100指数基本持平在6,501.42点；德国DAX指数上扬1.38%，收报9,781.90点；法国CAC 40指数收涨1.18%，收报4,228.24点。

汇市:

--美元兑日圆在震荡交投中下滑，受美股下挫打压，在上周五美国公布平均时薪意外减少后，美元利多前景有所减弱。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.2%，报118.23日圆，盘中触及一周低点118.11日圆。欧元兑美元变动不大，报1.1845美元，但脱离上周四触及的九年低点1.1753美元。因油价续挫，加元兑美元跌至五年半新低令，逼近1.20加元的关键心理支持位。美元兑加元尾盘报1.1956加元，升0.7%。

债市:

--美国公债收益率下滑，因美股下跌且三年期公债标售需求强劲，带动了公债买盘。30年期公债收益率逼近纪录低点。指标10年期公债收益率跌6个基点，报1.909%，较10月触及的20个月低点约有4.5个基点。30年期公债收益率报2.489%，较上周五收盘跌6.6个基点，逼近上周所创的纪录低点2.471%。

--希腊公债收益率下滑，因欧元区官员淡化希腊在左翼激进联盟党大选获胜的情况下退出欧元区的可能性。希腊10年期公债收益率跌62个基点，报9.55%；三年期公债收益率跌穿12%，骤降约160个基点。西班牙及意大利10年期公债收益率下跌10个基点，分别报1.63%及1.80%。

油市:

--原油价格劲跌5%，至约六年最低，延续纪录第二长连跌走势，此前高盛警告油价将进一步下跌，且海湾产油国没有减产迹象。四家美国东部和中西部大型炼厂同时停运的少见情况令投资者忧虑加重，因炼厂停运可能加剧原油供应过剩的局面。

布兰特原油大跌2.68美元，或逾5%，结算价报每桶47.43美元，为2011年来第三大单日跌幅，且是2009年3月来最低的收位。美国原油下跌2.29美元，结算价报46.07美元。汽油和取暖油期货下跌约3%，炼厂停运的消息发布后引发一些买盘。

金属市场:

--金价上涨1%至一个月高位，因美元缩减涨幅和股市由升转跌，且预期美国将更审慎升息，这提振了金市投资者人气。1956 GMT，现货金涨1%，报每盎司1,233.96美元。美国2月期金升1.4%，收报每盎司1,232.80美元。

--伦敦期铜下跌至逾五年低位，因油价进一步走弱令商品市场受压。投资者担心供应过剩，且投机者持续抛售。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨5,966美元日内低位，收低1%，报6,015.50美元。期铜在2014年全年累计下跌14%，今年迄今挫跌约5%。(完)

(整理 杜明霞；审校 张涛)

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