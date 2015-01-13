《路透早报》--1月14日

[今日看点]

经济数据：

--香港公布12月外汇基金境外资产

--韩国11月L货供额

--法国11月经常帐收支、12月消费者物价调和指数(HICP)终值

--意大利12月消费者物价指数(CPI)和HICP终值

--欧元区11月工业生产

--美国12月进出口价格、12月零售销售、11月企业库存

--新西兰12月食品价格指数

重大经济事件及官员讲话：

--香港行政长官发表新一年度施政报告

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说(1400GMT)

--英国央行总裁卡尼在英国议会发表讲话(1445GMT)

--英国财政大臣欧思邦在皇家经济学会发表演说(1730GMT)

--美联储公布经济褐皮书(1900GMT)

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)

--摩根大通和富国银行公布财报

以下为1月13日下午5:00至1月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--世界银行下调今明两年全球成长预估

世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。世行在半年度全球经济展望报告中预计，今年全球经济成长3%，低于6月时预估的3.4%。明年全球经济增幅预计为3.3%，6月时预估为3.5%；2017年增速料降至3.2%。

--美国小企业信心升至八年高点，职位空缺达到14年来最多

美国12月小型企业信心升至逾八年来最高，凸显尽管全球经济乌云密布，但美国成长势头强劲。另一项数据显示11月职位空缺达到14年来最高水平，进一步佐证美国经济形势良好。

全美独立企业联盟(NFIB)表示，12月小型企业信心指数上升2.3点至100.4点，为2006年10月以来最高，重回衰退前的平均水平。劳工部公布，衡量劳工需求的指标--职位空缺在11月经季调后增加2.9%至497万个，为2001年1月以来最高。

--日本央行料将下财年核心通胀率预估下调至1.5%或更低--消息

知情人士称，预计日本央行将把下一财年的核心通胀率预估下调至1.5%或者更低，这将使其继续面对扩大刺激计划的压力。消息人士曾在去年12月对路透表示，日本央行看来势将在1月20-21日的政策会议上下调通胀率预估。不过消息人士表示，下调的幅度将大于最初的预计，因油价后来不断大幅下滑。分析师表示，下调通胀预估将给央行带来压力，要求其要么再度放松政策，要么承认需要更多时间才能达到物价目标。

--EIA上调2015年全球石油需求增长预估，预计2016年美国产量增幅创五年最低

美国能源资料协会(EIA)在月报中将2015年全球石油日需求增幅预估上调12万桶，至100万桶。并预计2016年全球石油日需求增长103万桶，达到9,342万桶。EIA表示，预计2016年美国原油日产量将增加20万桶，为2011年来最低增幅，反映出油价暴跌对原油开采的长期影响。

--德国1969年以来首次实现预算平衡，比原计划提前一年

德国财政部称，在税收收入和低利率的扶助下，政府于近半个世纪以来首次实现联邦预算平衡。德国原计划在2015年实现预算平衡，但提前一年实现目标。在欧洲各国要求德国增加支出以支持欧元区经济的情况下，这可能让德国政府在财政方面有更多的行动空间。

--英国12月CPI年增率创14年以来最低，拖累英镑走跌

英国国家统计局公布，12月CPI年增率降至0.5%，创2000年5月来最低，缓解了英国央行于近期升息的压力。数据公布前英镑报在1.5115美元附近，公布后则是触及日低1.5077，日内下跌0.6%，英镑兑欧元下跌0.4%至0.7830英镑，此前报在0.7813英镑。数据公布后英国公债收益率(殖利率)起初走低，但之后回升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二在震荡交投中微幅收低，连跌第三日。商品价格续挫，令材料股和能源股领跌大盘。中午时段，标准普尔500指数跌穿50日移动均线切入位2,046点，引发市场走软，成交放量。三大股指盘中均一度涨逾1%，随后走低。标普500指数日高与日低相差超过48点，为10月15日来最大波幅。

道琼工业指数收跌27.16点，或0.15%，至17,613.68点；标普500指数收挫5.23点，或0.26%，至2,023.03点；Nasdaq指数回落3.21点，或0.07%，收报4,661.497点。

--欧洲股市上扬，零售股领涨，对欧洲央行放松政策的预期也扶助提振股市。欧洲STOXX 600零售类股指数劲涨2.9%。欧洲STOXX 600指数上涨1.44%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.38%，报1,375.76点。

英国富时100指数上涨0.63%，报6,542.20点；德国DAX指数上扬1.63%，收报9,941.00点；法国CAC 40指数收涨1.47%，收报4,290.28点。

汇市:

--欧元兑美元跌至九年低点，此前一欧洲央行管委敦促及早实施量化宽松，以刺激岌岌可危的欧元区经济。在过去八个交易日内，欧元跌了七日，势将创下六周连跌。

欧元兑美元触及1.1752美元的2005年12月来最低，纽约尾盘跌0.5%，报1.1772美元。美元兑日圆连跌三日，下降0.5%，报117.73日圆，稍早触及四周低点。美元指数升0.3%，报92.257。

债市:

--美国公债市场变动不大，指标10年期公债收益率在逾一年半低点附近徘徊。美股升势失去动能，支撑公债需求。指标10年期公债收益率尾盘报1.910%，盘中触及20个月低点1.8640%。30年期公债收益率报2.507%，当日升1.5个基点，根据Tradeweb数据，该收益率稍早触及2.461%，逼近2012年7月所创纪录低点2.443%。

--葡萄牙等欧元区国家周二发售新债。由于市场预期欧洲央行将很快放宽政策，欧元区各国公债收益率全面下跌。10年期意大利和西班牙公债收益率下跌2个基点，分别报1.79%和1.62%。葡萄牙公债收益率微幅上升，消化新债供应。所有其他欧元区指标公债收益率下跌约1-2个基点。

油市:

--原油价格挫跌5%，至近六年低位，之后反弹，且布兰特原油和美国原油价格盘中一度持平，为三个月来首见，因部份交易商利用美国有大量原油储存空间的机会。布兰特原油下跌0.84美元，结算价报每桶46.59美元，盘中跌至2009年3月来最低45.19美元。美国原油下滑0.18美元，结算价报每桶45.89美元，此前触及2009年4月来最低的44.20美元。

金属市场:

--金价基本持稳，在触及位于12周高位的技术阻力位后缩减涨幅，走势震荡。美元重返日高附近，且油价缩减深度跌幅。银价急升4%，至一个月高位，因担忧供应可能减少。

2006 GMT，现货金回落0.1%，报每盎司1,231.60美元。美国2月期金收涨0.1%，报每盎司1,234.40美元。现货银急升3%，报每盎司17.03美元，盘中一度劲扬4%，触及12月12日以来最高17.19美元。

--伦敦期铜跌穿6,000美元关口，至逾五年最低水准，因油价续挫引发中国对冲基金抛售，尽管有迹象显示铜有实货需求。对全球经济成长乏力的担忧以及油价续挫，拖累伦敦金属交易所(LME)其他金属的表现。期铅跌至30个月低点，期铝和期锌也分别降至约八个月和七个月最低。

LME三个月期铜跌至每吨5,832.75美元，此为2009年10月以来最低，最终收低约3%，报5,860美元。(完)

(整理 杜明霞；审校 张涛)

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