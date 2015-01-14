《路透早报》--1月15日

2014年12月17日在纽约拍到的黑莓标识。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据：

--中国央行公布12月金融数据

--台湾央行公布12月底银行业人民币业务概况

--日本12月国内企业物价指数、11月机械订单

--英国12月皇家测量师学会(RICS)房价差值

--澳洲12月就业人口和失业率

--德国全年国内生产总值(GDP)

--欧元区11月贸易收支

--美国1月纽约联邦储备银行制造业指数、1月费城联邦储备银行制造业指数

--美国12月最终需求生产者物价指数(PPI)、一周初请失业金人数

--新西兰12月REINZ房屋价格指数

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行公布利率决议(0100GMT)

--日本央行地区分行经理举行季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告

--欧洲央行管理委员会委员霍诺汉将出席爱尔兰国家议会就银行业的质询(0730GMT)

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济预估发表讲话(1600GMT)

--欧洲央行管理委员会委员魏德曼就“2015年展望”发表演说(1715GMT)

--加拿大财长奥利佛于预算案磋商前会议后与记者会面，奥利佛之后将于卡加利商会发表演说(1830GMT)

--印尼央行举行理事会会议

--美国银行、花旗集团、贝莱德、英特尔和斯伦贝谢等公司将公布业绩

以下为1月14日下午5:00至1月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月零售销售跌幅创11个月来最大，交易商降低对美联储将在6月升息的押注

美国商务部公布，12月零售销售较前月减少0.9%，按月跌幅创11个月来最大。不过，分析师仍预期零售销售回落只是暂时性的，因就业市场不断增强和汽油价格下降。

12月零售销售意外下降，促使分析师下调2014年第四季消费者支出和经济成长预估。交易商降低对美联储将在6月升息的押注。零售销售数据和对全球经济忧虑合力拉低美股。美国公债价格上升，美元兑一篮子货币下跌。

--美国经济近两月继续扩张，油价下挫总体利大于弊--美联储褐皮书

美联储发布褐皮书指出，11月和12月能源价格急挫扶助许多美国人在消费上更宽松，但也令生计与石油产业息息相关的行业受到影响。总的来说，11月和12月经济活动继续扩张。

褐皮书显示，许多消费者从汽油价格下跌中获得刺激，这有助于芝加哥地区的节日销情，并带动了亚特兰大地区较大型车的销售。另外，达拉斯地区企业活动成长放缓，多位联系人对“油价下挫带来的影响表示担忧。”褐皮书还指出，多数地区制造业活动扩张。各行业的就业岗位增速适度加快，但加薪压力主要限于有特殊技术的工人。

美联储还表示，能源价格下挫正在打击美国原油与天然气生产商，导致有些企业裁员，有些企业难以获得贷款。

--欧洲法院司法意见为欧洲央行购买公债铺平道路

欧洲央行为其采取一切必要措施支撑欧元的承诺赢得了重要支持，当日欧洲法院一位高级顾问为欧洲央行购买政府公债以提振欧元区经济的计划扫除了司法障碍。欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon称，欧洲央行在2012年欧元区危机高峰时制定的买债计划，没有违反欧盟法律。

德国财政部称欢迎欧洲法院作出的欧洲央行2012年购债计划未违反欧盟法律的意见，称其与柏林当局的观点一致。

--消息人士称三星洽购黑莓，但黑莓否认

据一位知情人士透露和路透看到的文件，韩国智能手机生产商三星最近与黑莓接触，意欲以最多75亿美元的价格收购后者，以将黑莓的专利组合收入囊中。但黑莓公司表示并未与三星电子进行谈判，黑莓在美国上市的股票盘后下挫15%。

--企业财测和财报：

* 美国通用汽车预计，2015年营业利润将增加，主要由于中美市场成长。通用汽车并称有望完成2016年财务目标。通用汽车2014年全球销量增加2%至990万辆，打破2013年的纪录水准。公司股价收跌2.7%，报34.30美元。

* 美国以资产计最大的银行--摩根大通公布季度获利下降6.6%，因诉讼费用超过10亿美元，且公司计提更多拨备以覆盖坏账。第四季净利降至49.3亿美元，合每股盈余1.19美元，上年同期分别为52.8亿美元和1.30美元。第四季营收下降2.3%至235.5亿美元。股价收低3.45%。

* 美国以资产计第四大银行--富国银行第四季获利小幅上升，分配给普通股股东的总净利为53.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.02美元，较上年同期小幅增加，且符合汤森路透I/B/E/S访问的分析师预期。股价收盘下跌1.2%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连跌第四日，因世界银行下调全球成长预估，助燃对全球经济疲弱的忧虑，且铜价大跌。不过能源股尾盘反弹，扶助美股脱离日内低位。标普能源股指数收高0.1%，盘中跌幅一度多达2.6%。

道琼工业指数收跌186.59点，或1.06%，至17,427.09点；标准普尔500指数收挫11.76点，或0.58%，至2,011.27点；Nasdaq指数回落22.18点，或0.48%，收报4,639.32点。

--欧洲股市放量走低，受累于美国零售销售数据弱于预期，以及世行下调全球成长预期引发担忧。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.6%，报1,354.39点。英国富时100指数回落2.35%，收报6,388.46点。德国DAX指数回落1.25%，收报9,817.08点；法国CAC 40指数收跌1.56%，收报4,223.24点。

汇市:

--美元兑日圆跌至四周低点，此前美国公布涵盖节日销售季的12月零售销售意外下滑，给美国升息前景蒙上阴影。美元兑日圆连跌第四个交易日，势将创2014年6月来首次月度下跌。1月迄今，美元兑日圆下挫2.1%。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.6%，报117.25日圆，盘中跌至四周低点。欧元回吐多数升幅，仅微升至1.1779美元。

债市:

--美国30年期公债收益率跌至纪录低位，因美国零售销售数据引发市场押注美联储不会在今年升息。根据Tradeweb提供的数据，30年期公债收益率跌至纪录低位2.395%。

今日尾盘，30年期公债收益率较周二尾盘下跌3个基点，报2.455%。指标10年期公债收益率报1.840%，较周二尾盘跌5个基点，盘中触及近20个月低位1.784%。

--欧元区六个国家的公债收益率触及新低，因欧洲法院司法意见为欧洲央行购买公债铺平道路。德国10年期公债收益率触及0.424%的纪录低点，法国、荷兰、比利时、奥地利和芬兰的10年期公债收益率也挫至0.46-0.66%的历史新低。西班牙、意大利公债收益率扭转稍早升势。

油市:

--油价在尾盘劲升，创逾两年来最大单日涨幅，因期权到期前有空头回补。美国原油和布兰特原油没有理会美国政府的原油库存报告，因市场把关注焦点放在技术面。

布兰特原油上涨2.10美元，或4.5%，结算价报每桶48.69美元，为2012年6月来最大单日百分比升幅。美国原油结算价报每桶48.48美元，上涨2.59美元或5.6%，今日涨幅为2012年8月来最大。尽管今日攀升，但原油价格仍在六年低点附近。

金属市场:

--金价在触及12周高位后缩减升幅，受累于稍早因股市和商品价格下跌激发的避险买盘枯竭。现货金升至10月中来最高的1,244美元，连续第二日在接近150日移动均线后缩减升幅。2007 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,232.36美元。美国2月期金升0.10美元，收报每盎司1,234.50美元。

--期铜下滑至五年半低位，因世界银行下调全球经济增长预估和油价大跌，令近期对经济和需求前景的忧虑加剧，引发止损卖盘。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度暴跌超过8%，上海期交所期铜合约挫跌5%后，触及跌停。

LME期铜盘中大跌至2009年7月来最低每吨5,353.25美元，之后缩减跌幅，收跌逾5%，报5,548美元。(完)

(整理 杜明霞；审校 张涛)

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